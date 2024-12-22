Blackmagic Design hat angekündigt, dass ab heute Vorbestellungen für die neue Blackmagic URSA Cine Immersive Kamera entgegengenommen werden – das weltweit erste kommerzielle Kamerasystem, das für die Aufzeichnung von Apple Immersive Video für Apple Vision Pro entwickelt wurde – und dass die Auslieferung Anfang 2025 beginnen wird. DaVinci Resolve Studio wird Anfang nächsten Jahres aktualisiert, um die Bearbeitung von Apple Immersive Video zu unterstützen und professionellen Filmemachern einen umfassenden Workflow für die Produktion von Apple Immersive Video für Apple Vision Pro zu bieten. Apple Immersive Video ist ein 180-Grad-Medienformat, das ultrahochauflösendes Immersive Video und Spatial Audio nutzt, um die Zuschauer in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen.

Das erste kommerzielle Kamerasystem der Welt für Apple Immersive Video

Die Blackmagic URSA Cine Immersive verfügt über ein festes, vorinstalliertes Objektivsystem, das speziell für die Aufnahme von Apple Immersive Video für Apple Vision Pro entwickelt wurde. Der Sensor liefert eine Auflösung von 8160 x 7200 Pixeln pro Auge mit Pixel-Level-Synchronisation und einem unglaublichen Dynamikbereich von 16 Stopps, so dass Kinematographen 3D Immersive Cinema-Inhalte mit 90 Bildern pro Sekunde in einer einzigen Datei aufnehmen können. Das massgeschneiderte Objektivsystem wurde für den grossformatigen Bildsensor der URSA Cine mit extrem genauen Positionsdaten entwickelt, die zum Zeitpunkt der Herstellung ausgelesen und gespeichert werden. Diese immersiven Objektivprojektionsdaten – die kalibriert und auf dem Gerät gespeichert werden – werden dann in der Postproduktion in der Blackmagic RAW-Datei selbst weitergegeben.

Die weltweit erste Schnittsoftware für Apple Immersive Video

Eine neue Version von DaVinci Resolve Studio, die im ersten Quartal nächsten Jahres erscheinen soll, enthält leistungsstarke neue Funktionen, die Filmemachern helfen, Apple Immersive Video, das mit der URSA Cine Immersive Kamera für Apple Vision Pro gedreht wurde, zu bearbeiten, farblich einzustufen und zu produzieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehört ein neuer immersiver Videobetrachter, der es den Cuttern ermöglicht, Clips zu schwenken, zu neigen und zu drehen, um sie auf 2D-Monitoren oder auf Apple Vision Pro zu betrachten und so ein noch immersiveres Bearbeitungserlebnis zu schaffen. Ausserdem können Übergänge, die von Apple Vision Pro gerendert werden, mit FCP XML-Metadaten umgangen werden, so dass die Cutter saubere Masterdateien erhalten. Um den Workflow zu vervollständigen, ermöglichen Exportvorgaben eine schnelle Ausgabe in ein Paket, das direkt auf Apple Vision Pro angezeigt werden kann.

Blackmagic URSA Cine als Plattform

Die Blackmagic URSA Cine Kameraplattform ist die Basis für mehrere Modelle mit unterschiedlichen Funktionen für die High-End-Kinobranche. Alle Modelle verfügen über ein robustes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung und eine leichte Schicht aus Kohlefaser-Polycarbonat-Verbundstoff, damit Filmemacher am Set schnell vorankommen. Kunden erhalten ausserdem einen 12G-SDI-Ausgang, 10G-Ethernet, USB-C, XLR-Audio und mehr. Der ausklappbare Monitor hat einen grossen 5″ HDR-Touchscreen auf der einen Seite und ein externes Farb-LCD für den Status auf der anderen Seite. Auf der rechten Seite der Kamera befindet sich eine spezielle Assist-Station mit einem zweiten 5-Zoll-HDR-Touchscreen, die es der Crew ermöglicht, rund um die Kamera zu arbeiten, ohne dass externe Monitore benötigt werden.

Blackmagic URSA Cine Immersive verfügt über einen integrierten 8 TB Hochleistungs-Netzwerkspeicher, der direkt auf das mitgelieferte Blackmagic Media Module aufzeichnet und in Echtzeit mit Blackmagic Cloud und DaVinci Resolve Media Bins synchronisiert werden kann. Das bedeutet, dass Kunden mehr als 2 Stunden Blackmagic RAW in 8K stereoskopischem 3D immersive aufzeichnen können, und Cutter können von entfernten Standorten auf der ganzen Welt an den Aufnahmen arbeiten, während der Dreh stattfindet.