Dallmeier electronic erweitert sein Produktportfolio um die Einstiegskamera Picoline. Damit bietet Dallmeier eine kompakte und preiswerte Lösung für Anwendungen, die Aufnahmen mit höchster Auflösung bei Tag und Nacht (IR-Modus) erfordern.
Vari-Lite, die Begründer moderner Moving-Head-Leuchten, und die Muttergesellschaft Signify, präsentierten auf der LDI den VLHive 151 Digital FX , der laut Angaben die weltweit erste vollständig digitale Leuchte sei.
Epson hat einen interaktiven CO2e-Emissionsrechner für Projektoren vorgestellt. Mit diesem kostenlosen, webbasierten Tool können Nutzer von Epson-Projektoren messen, wie sich die Nutzung ihres Geräts über den gesamten Lebenszyklus des Produkts auf die Umwelt auswirkt.
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