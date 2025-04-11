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News
Richtrohrmikrofon
Das Sennheiser MKH 416 wird 50 Jahre
Seit nunmehr 50 Jahren ist das MKH 416 bei Broadcastern und Filmschaffenden, bei Voice-over Artists und Contentprofis, in Studios und im Feld im Einsatz.
4 Minuten
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11. Apr 2025
News
KI-Musikgeneratore
Umfrage: Warum erstellen Menschen Musik mit KI?
Diese Frage steht im Mittelpunkt einer aktuellen Umfrage im Rahmen einer Masterarbeit der Fachhochschule Münster.
2 Minuten
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30. Jan 2025
News
Nextcloud Talk
Open Source-Antwort auf Microsoft Teams
Auf dem Nextcloud Enterprise Day in Frankreich präsentierte Nextcloud die erste DSGVO-konforme Alternative zu Microsoft Teams.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
14. Jan 2025
News
Video-Überwachung
Dallmeier electronic präsentiert die Einstiegskamera „Picoline“
Dallmeier electronic erweitert sein Produktportfolio um die Einstiegskamera Picoline. Damit bietet Dallmeier eine kompakte und preiswerte Lösung für Anwendungen, die Aufnahmen mit höchster Auflösung bei Tag und Nacht (IR-Modus) erfordern.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
5. Jan 2025
News
8 TB Hochleistungs-Netzwerkspeicher
Blackmagic URSA Cine Immersive
Die Blackmagic URSA Cine Immersive Kamera und ein Update für DaVinci Resolve Studio, das Apple Immersive Video unterstützt, wird Anfang 2025 erscheinen.
4 Minuten
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22. Dez 2024
News
VLHive 151 Digital FX
Vari-Lite präsentiert seinen vollständig digitalen Scheinwerfer
Vari-Lite, die Begründer moderner Moving-Head-Leuchten, und die Muttergesellschaft Signify, präsentierten auf der LDI den VLHive 151 Digital FX , der laut Angaben die weltweit erste vollständig digitale Leuchte sei.
4 Minuten
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16. Dez 2024
News
Nachhaltigkeit
Epson stellt CO2-Emissionsrechner für seine Projektoren bereit
Epson hat einen interaktiven CO2e-Emissionsrechner für Projektoren vorgestellt. Mit diesem kostenlosen, webbasierten Tool können Nutzer von Epson-Projektoren messen, wie sich die Nutzung ihres Geräts über den gesamten Lebenszyklus des Produkts auf die Umwelt auswirkt.
3 Minuten
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12. Dez 2024

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