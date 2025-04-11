Nachhaltigkeit

Epson stellt CO2-Emissionsrechner für seine Projektoren bereit

Epson hat einen interaktiven CO2e-Emissionsrechner für Projektoren vorgestellt. Mit diesem kostenlosen, webbasierten Tool können Nutzer von Epson-Projektoren messen, wie sich die Nutzung ihres Geräts über den gesamten Lebenszyklus des Produkts auf die Umwelt auswirkt.