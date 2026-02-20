Bose Professional: Preview des DM12SE aus der DesignMax-Serie

Im Mittelpunkt standen der neue Aufbaulautsprecher DM12SE, der DesignMax Luna mit Ring-Array-Technik und neue Funktionen der ControlSpace Designer Software für Systemintegratoren.

Hauptattraktion war eine Preview des DesignMax DM12SE, eines 12-Zoll-Koaxial-Aufbaulautsprecher für Fullrange-Anwendungen. Er kombiniert nach Herstellerangaben hohe Pegelfestigkeit, klare Wiedergabe und tiefe Basswiedergabe mit einem konischen Abstrahlwinkel von 100 Grad. Das schlanke, architektonisch ausgelegte Design zielt auf eine unauffällige Integration in unterschiedliche Raumkonzepte, während die wetterfeste Konstruktion den Einsatz innen wie aussen erlaubt.

Sein ISE-Debüt feierte zudem der DesignMax Luna für abgehängte Installationen. Eine Ring-Array-Konfiguration mit acht 2-Zoll-Treibern und integriertem 8-Zoll-Woofer sorgt für eine horizontale Abdeckung von 140 Grad. Der übertragene Tieftonbereich reicht laut Bose Professional bis 40 Hz. Ziel ist es, mit weniger Lautsprechern eine gleichmässige Beschallung sowie ein aufgeräumtes Erscheinungsbild zu realisieren.

Auf der Softwareseite kündigte Bose Professional neue Funktionen für die ControlSpace Designer Software an. Geplant sind unter anderem FIR-Filter-Unterstützung sowie eine erweiterte Integration der ControlSpace Cloud. Diese bietet zusätzliche Telemetrie, Ferndiagnosen und eine sichere Proxy-Verbindung, wodurch Remote-Support ohne VPN möglich werden soll.

Ergänzend zeigte Bose Professional sein Portfolio tragbarer Systeme wie S1 Pro, L1 Pro und F1. Sie sollen professionelle Klangqualität mit hoher Mobilität verbinden und unterschiedliche Einsatzfelder von Events bis Corporate-Anwendungen abdecken. Weitere Informationen zu den Produkten von Bose Professional finden Sie unter BoseProfessional.com.