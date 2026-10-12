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Patrick Hediger
12. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Brack Business kooperiert mit SPS für Kanban-Dienstleistungen

Seit 1. März 2026 arbeitet Brack Business für die Bewirtschaftung der Kanban-Stationen seiner Kunden mit der SPS Switzerland AG zusammen. Dadurch kann der B2B-Onlinehändler aus Mägenwil die Dienstleistungen neu schweizweit und nicht mehr nur regional anbieten.
© Brack

«Digitalisierung verändert, welche Materialien ein Büro braucht, sie ersetzt sie nicht. Versand, Reinigung, Papier und Verpflegung bleiben Teil des Betriebs, und ihre Beschaffung bindet Arbeitszeit. Mit Kanban übernehmen wir diesen Teil vor Ort und bauen unsere Rolle als Beschaffungspartner für Schweizer Unternehmen und Verwaltungen aus», so Ousama Ouso Atrache, Head of B2B Sales bei Brack.Alltron und verantwortlich für Brack Business.

Auch seitens der SPS Switzerland AG freut man sich über die Partnerschaft: «Gemeinsam mit Brack Business verbinden wir führende Beschaffungskompetenz mit digitalen, datenbasierten Serviceprozessen und gestalten intelligente Workplace Services, die weit über die reine Materialversorgung hinausgehen – sie entlasten Mitarbeitende, automatisieren Prozesse und verbessern die Workplace Experience nachhaltig. So können sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir im Hintergrund für Effizienz, Transparenz und eine optimale Versorgung sorgen.», sagt Dimitri Getsios, CEO Enterprise Workplace Solutions Continental Europe bei SPS.

Beim sogenannten Kanban übernimmt Brack Business die bedarfsgerechte Versorgung der Materialräume und richtet sich dabei konsequent am tatsächlichen Verbrauch aus. SPS verantwortet dabei die operative Umsetzung und Prozesssicherheit vor Ort: Mithilfe digitaler Scannerlösungen werden Bestände laufend überwacht und automatisiert nachbestellt. Diese Dienstleistung richtet sich insbesondere an grössere Organisationen mit einem regelmässigen Materialverbrauch.

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