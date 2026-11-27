27. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.
PCtipp feiert Black Friday mit Abo-Angebot
PCtipp berichtet nicht nur, sondern begeht den Black Friday auch selber. Unser Angebot finden Sie in diesem Artikel.
In diesen Tagen dreht sich alles um den Black Friday. Und auch der PCtipp ist wieder mit einer umfassenden Berichterstattung am Start. Aber PCtipp berichtet nicht nur über den Black Friday – wir begehen den «Feiertag der Schnäppchen» auch selbst.
Unser E-Paper-Jahresabonnement – mit zwölf monatlichen Online-Ausgaben und Abobonus – gibts für absolute Neukunden anlässlich des Black Friday für nur 36 Franken für ein ganzes Jahr (Normalpreis: 56 Franken).
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