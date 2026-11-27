Das Yale Linus® Smart Lock L2 Lite wurde entwickelt, um den Alltag einfach zu machen. Es ist ein Smart Lock der neuen Generation und für Einsteiger gedacht. Dabei vereint es ein kompaktes Design, eine einfache Installation und eine intuitive Bedienung und ermöglicht so einen noch reibungslosen schlüssellosen Zugang wie nie zuvor. Das Linus® L2 Lite ist über Thread mit Matter kompatibel und lässt sich nahtlos in führende Smart-Home-Ökosysteme wie Apple Home, Google Home, Alexa und Samsung SmartThings integrieren. Das L2 Lite ist für eine einfache, installationsfreie Montage konzipiert und ermöglicht es die bestehende Tür problemlos aufzurüsten – ganz gleich, ob man Hausbesitzer oder Mieter ist.

Mit der Yale Home App können die Tür aus der Ferne verriegelt oder entriegelt , digitale Schlüssel an die Lieben weitergeben, der Zugriffsverlauf eingesehen und Benachrichtigungen in Echtzeit empfangen werden (für die Fernsteuerung ist eine Matter-Verbindung oder die Yale ConnectX Wi-Fi Bridge erforderlich).

Das Schloss verfügt ausserdem über die KeySense™-Technologie, mit der sich die Tür von innen ganz einfach ver- und entriegeln lässt, ohne dass ein Schlüssel benötigt wird. Mit einem einzigen Tastendruck wird die Tür sicher verriegelt, wenn man das Zuhause verlässt. Für ein vollständig freihändiges Erlebnis ist zudem eine automatische Entriegelung auf Basis der Standortbestimmung verfügbar.

Durch die Einbindung in das Yale Smart Sicherheitsökosystem, zu dem Alarmanlagen, Kameras und vernetzte Zubehörgeräte gehören, unterstreicht der Linus® L2 Lite das Bestreben von Yale, das vernetzte Zuhause mit einer modernen, praktischen und erschwinglichen Sicherheitslösung für alle zugänglich zu machen.

Das Linus® Smart Lock L2 Lite ist jetzt im Rahmen des Black-Friday-Sonderverkaufs von Yale auf Brack.ch mit über 30% Rabatt erhältlich.