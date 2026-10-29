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Patrick Hediger
29. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Bundesamt für Statistik lanciert neuen Online-Auftritt

Das Bundesamt für Statistik (BFS) erneuert seinen Webauftritt mit zwei Plattformen: Die neue Amtswebseite «Das Bundesamt für Statistik» informiert über die Organisation und Dienstleistungen des BFS, das Fachportal «Statistik Schweiz» vereinfacht den Zugang zu statistischen Daten für Menschen und die künstliche Intelligenz.  
portal statistik schweiz.png

Fachportal «Statistik Schweiz»

© BFS

Damit schafft das BFS eine gemeinsame Grundlage aus nachvollziehbaren und verlässlichen Informationen für eine funktionierende Demokratie.

Seit 166 Jahren ist das BFS der zentrale Informations- und Datendienstleister des Bundes für Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung. Zudem koordiniert es als Swiss Data Steward im Auftrag des Bundesrats, wie Daten in der Verwaltung beschrieben, harmonisiert und ausgetauscht werden. Mit dem neu lancierten Webauftritt untermauert das BFS seine Position als nationales Kompetenzzentrum für die Inwertsetzung von unabhängigen, verlässlichen und vergleichbaren Daten. «Unsere Demokratie braucht eine gemeinsame Grundlage. Verlässliche statistische Informationen schaffen Orientierung und sind der Boden, auf dem Fakten stehen», sagt Georges-Simon Ulrich, Direktor des Bundesamts für Statistik.

Zwei Plattformen für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Webadressen bleiben. Aber das neue Angebot umfasst zwei klar fokussierte Plattformen: die Amtswebseite «Das Bundesamt für Statistik» (www.bfs.admin.ch) und das Fachportal «Statistik Schweiz» (www.statistik.admin.ch).

Die Amtswebseite «Das Bundesamt für Statistik» informiert über das BFS als Organisation und Kompetenzzentrum für Daten. Sie vermittelt Aufgaben, Werte und Tätigkeitsbereiche – von klassischer Statistik über Datenbewirtschaftung bis hin zu Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz. Im Zentrum steht die Rolle des BFS als verantwortungsvolle und innovative Gestalterin der Schweizer Statistik- und Datenlandschaft.

Das Fachportal «Statistik Schweiz» richtet sich direkt an Datenanwenderinnen und Datenanwender aus Politik, Verwaltung, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit – egal, ob diese direkt oder mit Hilfe von KI die Angebote nutzen. Es bietet Zugang zu den neuesten statistischen Ergebnissen, Indikatoren, Publikationen, Datensätzen oder Visualisierungen – aktuell, verlässlich und transparent. Eine klare Navigation, übersichtliche Seiten sowie interaktive Anwendungen unterstützen die Nutzung und Interpretation der Daten.

In kurzer Zeit einzigartiges Angebot geschaffen

Bisher waren Informationen zur Organisation BFS und dessen Statistik- und Datenangebot unter derselben Adresse zu finden. Die Modernisierung und Aufteilung auf zwei Plattformen, die innerhalb eines Jahres realisiert wurde, ermöglicht, die Inhalte besser auf die verschiedenen Zielgruppen auszurichten und insbesondere das breite Angebot an Statistiken und Daten gezielter weiterzuentwickeln. Daten allein schaffen aber noch keinen Nutzen: Sie müssen gefunden, verstanden, weiterverwendet und in Entscheidungen übersetzt werden – nicht nur von Menschen, sondern auch von deren digitalen Werkzeugen und der künstlichen Intelligenz. Georges-Simon Ulrich, Direktor des Bundesamts für Statistik, erklärt:  «Die KI liefert zunehmend Antworten, ohne dass nachvollziehbar ist, auf welchen Fakten diese beruhen. Umso wichtiger ist es, offizielle Daten sichtbar, überprüfbar und für alle zugänglich zu machen. Unter dem Projektnamen Neue User Experience NUX haben wir in kurzer Zeit mit Expertinnen und Experten sowie innovativen Lösungen ein in der Schweiz einzigartiges digitales Informationsangebot geschaffen. Wir sehen dieses als Beitrag zur Sicherheit unserer Demokratie.»

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