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Patrick Hediger
30. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 43

In der Kalenderwoche 43 vom 19. bis 25. Oktober 2026 standen die Artikel «10 Gratis-Tools für Windows» und «6 Regeln im Umgang mit Druckern» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
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© PCtipp

Die Kalenderwoche 43 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 19. bis 25. Oktober 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

10 Gratis-Tools für Windows

Rang 2

6 Regeln im Umgang mit Druckern

Rang 3

Smarthome ganz einfach

Rang 4

Gefälschte Loginwarnung im Namen von PostFinance

Rang 5

Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache

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