30. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 43
In der Kalenderwoche 43 vom 19. bis 25. Oktober 2026 standen die Artikel «10 Gratis-Tools für Windows» und «6 Regeln im Umgang mit Druckern» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 43 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 19. bis 25. Oktober 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
6 Regeln im Umgang mit Druckern
Rang 3
Rang 4
Gefälschte Loginwarnung im Namen von PostFinance
Rang 5
Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache
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