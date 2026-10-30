Luftbefeuchter FURBER Aripura F10136 für 79 Franken

Luftbefeuchter FURBER Aripura F10136

Wenn die Heizung in der kalten Jahreszeit läuft, wird die Raumluft häufig trocken. Der FURBER Aripura verbindet Befeuchtung und Luftreinigung und eignet sich für Wohn- und Arbeitsräume mit einer Fläche von bis zu 50 m².

Seine Verdunstungsleistung beträgt bis zu 400 ml/h. Das HEPA-3-in-1-Filtersystem reduziert Partikel und Verunreinigungen, während der 4-Liter-Wassertank für einen längeren Betrieb zwischen den Nachfüllvorgängen ausgelegt ist.

Mit einer Leistungsaufnahme von 25 W und einer maximalen Geräuschentwicklung von 58 dB ist das Gerät für den Alltag konzipiert. Das integrierte Display und die anthrazitfarbene Gestaltung runden die Ausstattung ab.

Merkmale

Luftbefeuchter und Luftreiniger in einem Gerät

Für Räume bis 50 m² oder 125 m³ geeignet

HEPA-3-in-1-Filtersystem zur Reduktion von Partikeln

4-Liter-Wassertank für weniger häufiges Nachfüllen

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist gültig vom 23.10. bis 1.11.26 und solange Vorrat.



Preis mit PCtipp-Abo: 79.– statt 129.– Franken

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