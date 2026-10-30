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Patrick Hediger
30. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

PCtipp Abobonus

Luftbefeuchter FURBER Aripura F10136 für 79 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 50 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Luftbefeuchter FURBER Aripura F10136 für 79 Franken bestellen.
luftbefeuchter brack.jpg
© Brack

Luftbefeuchter FURBER Aripura F10136

Wenn die Heizung in der kalten Jahreszeit läuft, wird die Raumluft häufig trocken. Der FURBER Aripura verbindet Befeuchtung und Luftreinigung und eignet sich für Wohn- und Arbeitsräume mit einer Fläche von bis zu 50 m².

Seine Verdunstungsleistung beträgt bis zu 400 ml/h. Das HEPA-3-in-1-Filtersystem reduziert Partikel und Verunreinigungen, während der 4-Liter-Wassertank für einen längeren Betrieb zwischen den Nachfüllvorgängen ausgelegt ist.

Mit einer Leistungsaufnahme von 25 W und einer maximalen Geräuschentwicklung von 58 dB ist das Gerät für den Alltag konzipiert. Das integrierte Display und die anthrazitfarbene Gestaltung runden die Ausstattung ab.

Merkmale

  •    Luftbefeuchter und Luftreiniger in einem Gerät
  •   Für Räume bis 50 m² oder 125 m³ geeignet
  •   HEPA-3-in-1-Filtersystem zur Reduktion von Partikeln
  •   4-Liter-Wassertank für weniger häufiges Nachfüllen

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist gültig vom 23.10. bis 1.11.26 und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 79.– statt 129.– Franken

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