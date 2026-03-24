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Patrick Hediger
24. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Bundesrat Albert Rösti eröffnet Weltgipfel AI for Good

Anfang Juli 2026 werden in Genf drei internationale Konferenzen zur künstlichen Intelligenz und zur Informationsgesellschaft stattfinden. Im Mittelpunkt wird der Weltgipfel AI for Good stehen, den Bundesrat Albert Rösti eröffnen wird.
© AI for Good

Der «AI for Good Global Summit», der vom 7. bis zum 10. Juli 2026 im Kongresszentrum Palexpo in Genf stattfinden wird, ist die weltweit bedeutendste Plattform für die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) im Dienste einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung. Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, wird bei der Eröffnung eine Rede halten. Der Gipfel wird von der Internationalen Fernmeldeunion und rund 40 Agenturen der Vereinten Nationen (UN) organisiert und gemeinsam mit der Schweiz ausgerichtet. Er verdeutlicht die Rolle des internationalen Genf als wichtigen Zentrums für Innovation und multilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz.

Am. 6. und 7. Juli 2026 wird Genf zudem Gastgeber des ersten Globalen Dialogs zur KI‑Governance (Global Dialogue on AI Governance) sein. Diese neue Plattform wurde durch eine Resolution der UN-Generalversammlung ins Leben gerufen und dient dem Austausch zwischen Staaten und Interessengruppen über die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Steuerung von KI. Sie wird begleitend zu AI for Good organisiert und soll Synergien zwischen technischen Diskussionen und Debatten über die öffentliche Politik ermöglichen. Die Schweiz wirkt dabei aktiv mit.

Parallel zu AI for Good wird auch das Forum zum Weltgipfel zur Informationsgesellschaft vom 6. bis zum 10. Juli 2026 in Genf tagen. Die gleichzeitige Durchführung dieser Veranstaltungen unterstreicht das Engagement der Schweiz für einen offenen und integrativen internationalen Dialog über digitale Technologien. Die Parteien dieses Dialogs sind auf der einen Seite der Privatsektor mit seiner Innovationskraft und auf der anderen Seite die politischen Entscheidungsträger, die die Rahmenbedingungen festlegen müssen, damit Innovationen dem Gemeinwohl dienen können. Im Jahr 2027 wird die Schweiz in Genf den nächsten KI-Weltgipfel ausrichten.
 

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Künstliche Intelligenz Politik
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