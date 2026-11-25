An seiner Sitzung vom 25. November 2026 hat er dazu die Botschaft zur Änderung des Fernmeldegesetzes verabschiedet. Die geltenden Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung bleiben unverändert.

Mobilfunk ist für Kommunikation, Sicherheit und Wirtschaft unverzichtbar. Dazu müssen Mobilfunkantennen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden. Solche Anpassungen führen in der Regel zu veränderten Strahlungsverhältnissen, weshalb ein Baubewilligungsverfahren erforderlich ist.

Um den Ausbau der Netze künftig zu vereinfachen, will der Bundesrat die Kontrolle des Strahlenschutzes aus dem Baubewilligungsverfahren herauslösen. Für die Inbetriebnahme einer Mobilfunkanlage ist neu ein Betriebsbewilligungsverfahren vorgesehen. In diesem Verfahren prüft die zuständige Behörde, beispielsweise eine städtische oder kantonale Fachstelle für nichtionisierende Strahlung, innerhalb von zwei Monaten, ob die Strahlenschutz-Vorschriften eingehalten werden. Im positiven Fall erteilt sie eine Bewilligung, die nach deren Veröffentlichung angefochten werden kann. Für die Errichtung einer neuen Mobilfunkanlage sowie für mehr als geringfügige bauliche Änderungen bleibt zusätzlich eine Baubewilligung erforderlich.

Mehr Transparenz über Geoportal des Bundes und unveränderte Anlagegrenzwerte

Die geltenden Anlagegrenzwerte zum vorsorglichen Schutz vor nichtionisierender Strahlung bleiben unverändert. Gleichzeitig wird die Transparenz erhöht. Betriebsdaten aus der Antennendatenbank des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) werden auf dem Geoportal des Bundes publiziert. Auch die Betriebsbewilligung und das überprüfte Standortdatenblatt werden von der zuständigen Behörde veröffentlicht.

Die Mobilfunkbetreiberinnen werden gesetzlich verpflichtet, ein Qualitätssicherungssystem zu betreiben. Dieses soll sicherstellen, dass die bewilligten technischen Einstellungen der einzelnen Antennen stets eingehalten werden. Die Betreiberinnen müssen allfällige Abweichungen erkennen und so rasch wie möglich beheben.

Gegen eine Betriebsbewilligung kann nach deren Veröffentlichung ein Rechtsmittel ergriffen werden. Das kann beispielsweise eine Einsprache, eine Beschwerde oder ein Rekurs sein. Es liegt in der Verfahrenshoheit der Kantone, wie sie den Rechtsmittelweg ausgestalten werden. Damit die Mobilfunkanlage rasch in Betrieb genommen werden kann, hat dieses Rechtsmittel nur in begründeten Ausnahmen eine aufschiebende Wirkung.

Vorlage in der Vernehmlassung mehrheitlich unterstützt

In der Vernehmlassung gingen insgesamt 486 Stellungnahmen ein. Die Vorlage wurde von den Kantonen, der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK), den politischen Parteien, den Dachverbänden der Gemeinden und Berggebiete, Wirtschafts- und Branchenverbänden sowie Unternehmen aus der Technologie- und Infrastrukturbranche mehrheitlich unterstützt. Ablehnend äusserten sich insbesondere Umwelt- und Gesundheitsorganisationen, einzelne Gemeinden und Städte sowie Privatpersonen.

Aufgrund der Rückmeldungen hat der Bundesrat die Vorlage in mehreren Punkten angepasst. Terminologie und Geltungsbereich wurden überarbeitet und besser auf die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung abgestimmt. Zudem wurde klargestellt, dass es sich beim neuen Verfahren um ein Betriebsbewilligungsverfahren und nicht um ein reines Meldeverfahren handelt.

Die Vorlage setzt die Motion 20.3237 der FDP-Liberalen Fraktion «Mobilfunknetz. Die Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau jetzt schaffen» um. Zudem nimmt sie das Anliegen des Postulats 23.3764 Christ «Keine Versorgungslücken im Mobilfunk mehr» auf.