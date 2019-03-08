CERN: Den Urknall auf dem Smartphone erleben

Die kostenlose «Big Bang AR-App» ist ab sofort für Android und iOS verfügbar und nutzt Augmented oder Mixed Reality. Die Originalsprache (Englisch) kann auf Deutsch, Französisch oder Italienisch geändert werden oder man kann Untertitel aktivieren.

«Eine der Aufgaben des CERN besteht darin, Menschen aus der ganzen Welt mit Wissenschaft und Technologie vertraut zu machen. Mit dieser App wollen wir ein neues Publikum erreichen und die Entstehungsgeschichte unseres Universums auf inspirierende Weise mit allen teilen», sagt Charlotte Warakaulle, Direktorin für Internationale Beziehungen des CERN in einer Mitteilung (Englisch).