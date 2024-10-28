Clip-Qualität bei Instagram hängt von Aufrufen ab

Konkret heisst das: Bekommt ein Video viele Klicks und Likes, erhöht sich dessen Qualität für den Betrachter.

Umsetzung mit Ansage

Laut Instagram-Chef Adam Mosseri soll zwar stets die bestmögliche Videoqualität gezeigt werden. "Aber wenn etwas lange Zeit nicht angeschaut wird - weil die grosse Mehrheit der Aufrufe am Anfang steht - gehen wir zu einem Video mit geringerer Qualität über. Und wenn es dann wieder viel angeschaut wird, rendern wir das Video erneut in höherer Qualität."

Die Ankündigung stösst bei vielen Usern auf geteiltes Echo. So befürchten einige eine Benachteiligung von kleinen Nutzern ohne Millionen-Follower-Zahl. Die aktuellen Pläne kommen nicht von ungefähr. So hatte Instagram laut einem "Verge"-Beitrag bereits für das Jahr 2021 vorhergesagt, mit der zunehmenden Zahl von Videos nicht mehr länger mithalten zu können. 2023 schätzte Meta den Tagesabruf von Videostreams auf Facebook auf vier Mrd. Clips.(pressetext.com)