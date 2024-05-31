Content Creation für Social Media

Hier die Informationen vom Veranstalter des Workshops vE Academy:

Über diesen Workshop

Hier lernst du, wie du professionell und effektiv ansprechenden Content für deinen Social Media Auftritt produzierst. Auch ohne ein Profi zu sein. Wir zeigen dir unter anderem:

wie du eine für dich passende Content Strategie entwickelst

wie du auch mit einfachen Mitteln und bestehenden Ressourcen coolen Content für Social Media produzieren kannst

wie du praktische Tools und Apps für deine Content Produktion einsetzt.

Für wen ist dieser Workshop?

Der Workshop richtet sich an alle, die einen professionellen Social Media Auftritt gestalten oder diesen optimieren möchten.

Was wirst Du lernen?

Auf deine Bedürfnisse massgeschneidert lernst du unter professioneller Anleitung, worauf es bei der Content Produktion ankommt und wirst dies auch gleich vor Ort umsetzen.

Warum teilnehmen?

Du lernst vom Profi, wie du ansprechende Videos, Fotos und Texte für Social Media produzieren kannst – auch ohne selbst ein Profi zu sein.

Du lernst, wie du deine Ziele auf Social Media effektiv und deinen Möglichkeiten entsprechen erreichst

Du bekommst Einblicke in Tools und Anwendungen, die du für die Content Produktion nutzen kannst

Anmelden kann man sich hier: https://ve-academy.ch/de/event/content-creation-fuer-social-media-jun24/