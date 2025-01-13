Cyber-Gangster nutzen Login

Die Analyse fusst auf 35 der US-Börsenaufsicht gemeldeten Cyber-Vorfälle zwischen Januar und August 2024. Ziel der meisten Attacken waren dabei wertvolle Unternehmensdaten, allen voran personenbezogene Daten (54 Prozent) sowie Gesundheitsinformationen (23 Prozent).

Auch Wochen und Monate nach dem Vorfall werden laut der Studie 85 Prozent der Angriffe noch untersucht. Dies deutet laut den IT-Spezialisten auf die Komplexität der Untersuchungen gepaart mit mangelnden Forensik-Möglichkeiten hin. Aber auch bedeutet dies, dass weitaus mehr als jeder zweite Angriff über ein kompromittiertes Konto erfolgt sein könnte, heisst es.

Mehr Bewusstsein nötig

"Ohne eine intelligente Analyse des Nutzerverhaltens hat man kaum eine Chance, diesen Kriminellen schnell auf die Schliche zu kommen", konstatiert Volker Sommer, Regional Sales Director DACH von Varonis. Mehr Bewusstsein für sicherere Accounts könnte sinnvoll sein. (presseportal.com)