Cyberangriff auf Softwarelieferant von Publica Pensionskasse

Ein externer Softwarelieferant der Pensionskasse des Bundes Publica stellte Ende September einen Cyberangriff fest. Das Unternehmen hat unmittelbar Strafanzeige erstattet, die relevanten Stellen des Bundes, die Pensionskasse des Bundes Publica sowie weitere Kunden informiert. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Keine anderen Bundesstellen pflegen Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen.

Aktuell prüft das Unternehmen gemeinsam mit verschiedenen Stellen des Bundes, in welchem Umfang Daten von Publica betroffen sind. Publica informierte die versicherten Personen über den Datenabfluss sowie die daraus resultierenden Konsequenzen und die getroffenen Massnahmen.