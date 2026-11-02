Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

SRG sendet Radioprogramme ab Mitte November wieder analog über UKW

Die SRG hat ihre früheren UKW-Frequenzen wieder beantragt und kehrt mit der analogen Verbreitung ihrer Sender zurück.
radio-777219_1280_640.webp
© kitterphoto/Pixabay

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hat der SRG die entsprechende Funkkonzession erteilt und diese ist nach Ablauf der Beschwerdefrist nun rechtskräftig. Erste Sende-Standorte werden Mitte November wieder in Betrieb genommen.

Mit diesem ersten Schritt können rund 80 Prozent der Bevölkerung wieder mit UKW versorgt werden. Die SRG orientiert sich an den Hör-Bedürfnissen des Publikums und wird die Entwicklung kontinuierlich überprüfen. Die durch die Wiederinbetriebnahme von UKW entstehenden, zusätzlichen Kosten müssen mit dem laufenden, vom Bundesrat verordneten Sparprogramm vereinbart werden und belaufen sich aktuell auf jährlich rund 6,5 Mio. Franken. Eine Vollabdeckung kostete in der Vergangenheit rund 15 Mio. Franken pro Jahr. Weitere Ausbauschritte wird die SRG unter Berücksichtigung der Nutzung durch die Hörerinnen und Hörer sowie einer sorgfältigen Prüfung der betrieblichen und finanziellen Rahmenbedingungen festlegen.

Für Radiohörerinnen und -hörer, welche die SRG-Sender nach der Abschaltung von UKW per Ende 2024 nicht mehr analog empfangen konnten, ist dies nun in allen Sprachregionen zuhause oder unterwegs wieder möglich. Ausgestrahlt werden die jeweiligen Hauptprogramme, darunter auch die Kultursender von SRF, RTS und RSI sowie in der Deutschschweiz die beliebten Regionaljournale.

Geänderte Rahmenbedingungen

Das Publikum hört gerne Radio und nutzt dafür je länger, je mehr digitale Empfangsgeräte. Fast neun von zehn Minuten Radiokonsum erfolgen heutzutage über DAB+ und Internet. Audio-Inhalte werden zudem oft zeitversetzt als Streaming und Podcast gehört. Das Radio passt sich diesen veränderten Nutzungsgewohnheiten ständig an. Die Behörden erlassen dazu die nötigen Rahmenbedingungen, auf deren Basis die SRG gemeinsam mit der Branche die UKW-Abschaltung beschlossen hatte. Diese Rahmenbedingungen haben sich geändert: Nachdem das Parlament Ende 2025 einer Verlängerung von UKW zugestimmt hat, schrieb das Bakom die UKW-Frequenzen erneut aus. Die SRG versteht dies als Auftrag der Bevölkerung. Sie hat sich für die Funkkonzession beworben und wird ihre Radioprogramme wieder analog verbreiten.

UKW als Brücke zur digitalen Zukunft

Für all diejenigen Hörer, die in den letzten Jahren auf einen digitalen Empfangsweg umgestiegen sind, ändert sich durch die Wiederaufnahme von UKW nichts. Die Abdeckung mit DAB+ wie auch die Empfangsmöglichkeiten für Audioinhalte über Internet, zum Beispiel die Play-Apps der SRG, sind flächendeckend. UKW dient als Brücke, damit das Radiopublikum mehr Zeit erhält, um auf digitale Empfangswege umzustellen. Die SRG beobachtet die Entwicklung laufend. Die Verbreitung via UKW ist seit 2020 nicht mehr obligatorisch.
 

Inhalt

Kommentare

Radio und Fernsehen Streaming
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

20230216BestimmtenDateitypInUnterordnernLoeschen_teas.png
Praxis
Windows und Linux
Alle Dateien eines bestimmten Typs löschen
Haben Sie im aktuellen Ordner und in Unterordnern Dateien eines bestimmten Typs (z. B. .json), die Sie auf einen Schlag löschen wollen? Wie das am schnellsten geht, zeigen wir hier für Windows und für Linux.
4 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
2. Nov 2026
Mehr erfahren
modellverfügung ejpd.jpg
News
Herausgabe von elektronischen Beweismitteln
Anbieter von Internet- und Kommunikationsdienstleistungen aus der Schweiz dürfen europäischen Strafverfolgungsbehörden die herausverlangten Daten als elektronische Beweismittel mit einer Spezialbewilligung direkt zustellen. Dies weil die Datenherausgabe bei Tech-Diensten, die im EU-Raum tätig sind, neu direkt verlangt werden kann (europäische E-Evidence-Gesetzgebung).
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Nov 2026
Mehr erfahren
Logo bild.png
News
Netzbetreiber prüfen gemeinsames Gebot für Satellitenfrequenzen
Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und Orange wollen gemeinsam prüfen, ob sie auf künftige Frequenzen für mobile Satellitendienste in Europa bieten. Ein eigenes Satellitennetz planen sie nicht.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
29. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
PHP Security Breach_ Broken Shield.png
News
Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen
Zwei kritische Schwachstellen in PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, betroffene Systeme unverzüglich zu aktualisieren.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
alertswiss waldbrand.png
News
Sprachbarrieren überwinden
Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache
Hunderttausenden Menschen in der Schweiz fällt das Lesen schwer. Informationen, Warnungen und Alarmmeldungen müssen aber auch für sie verständlich sein. Deshalb bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) Meldungen in der Alertswiss-App neu auch in Leichter Sprache an.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare