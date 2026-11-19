Nach 38 Jahren bekommt Opacc eine eigene Finanzanwendung
Das Verkehrshaus Luzern bietet nicht nur einen spannenden Rahmen für die Opacc Connect, sondern liefert auch viel symbolischen Gehalt. «Innovationen schlagen Brücken», so dass Motto der diesjährigen Kundenveranstaltung. Und was wäre unsere (digitale) Gesellschaft heute ohne Brücken? Auf der gut besuchten Connect habe ich am 18. November mit Opacc-Führungskräften und Kunden gesprochen. Von Kundenseite hörte ich mehrfach eine Variante derselben Einschätzung. Opacc sei zwar kein günstiger Anbieter. Die Software laufe dafür zuverlässig, werde laufend weiterentwickelt, und wenn es darauf ankomme, seien Kundenservice und Support zur Stelle. Bemerkenswert finde ich, dass viele Kunden Opacc seit mehr als 20 Jahren die Treue halten. Ein Tischnachbar meinte so nebenbei, dass sie schon seit über 30 Jahren Opacc-Kunde seien.
«Qualität, Verlässlichkeit und Sicherheit» nannte Opacc-Managing-Partner Cris Wouters in seiner Keynote denn auch die Prioritäten. Zwei Hauptreleases pro Jahr sollen dafür sorgen, dass die Kunden regelmässig neue Funktionen erhalten. Für mich zeigten Opacc Finance und die direkt ins ERP eingebaute Analyseanwendung ERA am deutlichsten, was diese Weiterentwicklung für den Alltag bedeutet.
Finance schliesst eine Lücke im Angebot
Nach 38 Jahren stellt der Schweizer ERP-Hersteller erstmals eine Finanzbuchhaltung unter eigener Marke vor. Opacc Finance basiert auf eGecko, der Software der deutschen CSS AG aus Künzell bei Fulda. Im Pressegespräch schilderte die Geschäftsleitung, dass die Finanzanwendung schon länger auf der Roadmap stand. Opacc definierte Anforderungen, prüfte den deutschen Markt und sprach mit mehreren Anbietern. Bestehende Anbindungen an andere Finanzlösungen bleiben laut Opacc Teil des Angebots.
Zur Basis gehören Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren und Anlagenbuchhaltung. Interessanter als die Modulliste finde ich, was Opacc unter «Deep Integration» versteht. Bei einer Buchung kann die Finanzabteilung laut Produktbeschreibung den zugrunde liegenden ERP-Vorgang und den zugehörigen Beleg aus dem Dokumentenmanagement aufrufen. Wer eine Buchung nachvollziehen muss, hat so den operativen Vorgang und den Beleg im Zugriff. Für Bestandskunden dürfte entscheidend sein, welche dieser kurzen Wege künftig auch mit ihrer bisherigen Finanzsoftware möglich sind.
ERA bringt die Auswertung dorthin, wo die Daten entstehen
Die Idee für ERA entstand laut Präsentation aus der Frage, wie Opacc sein bestehendes Management-Informationssystem weiterentwickeln könnte. Herausgekommen ist eine eigene Datenschicht in OXAS und ein neuer Arbeitsbereich im ERP. Das bisherige MIS bleibt verfügbar. Für Verkauf, Einkauf und Service stehen nach Angaben von Opacc bereits Datensätze zur Auswahl. Der kostenpflichtige ERA-Agent bereitet die Daten auf und berücksichtigt dabei die Rollen und Berechtigungen aus OXAS. In der Live-Demo zeigte Opacc Umsatz und Deckungsbeitrag von 2022 bis 2025 im Monatsverlauf. Die präsentierte Konzernsicht führt mehrere Mandanten zusammen und rechnet die Beträge in eine gemeinsame Währung um. Sie legten zudem eine eigene Kennzahlenkarte für den Umsatz einer bestimmten Branche an. Eine Vertriebsleitung kann sich damit eine wiederkehrende Auswertung im ERP einrichten und beim nächsten Aufruf mit denselben Einstellungen weiterarbeiten.
Zwölf Bestellpositionen aus einem PDF...
Bei der KI blieb mir eine Demo besonders in Erinnerung. Ein Kunde bestellt wie gewohnt per PDF. Zwölf Positionen, unterschiedliche Mengen und Liefertermine. Die DMAS-Folgeverarbeitung liest die Angaben aus, gleicht sie mit den ERP-Stammdaten ab und erstellt daraus einen Verkaufsauftrag. In der Prüfansicht stehen Original und erkannte Daten nebeneinander. Fehlt eine Pflichtangabe oder ist eine Zuordnung unklar, kann der Anwender korrigieren. Opacc rechnet die Erkennung nach verarbeiteten PDF-Seiten ab.
... und die «Freedom of Choice»
CTO Christian Reiter stellte die KI-Strategie unter dem (für Opacc-Verhältnisse) rockigen Begriff «Freedom of Choice» vor. Die Plattform soll verschiedene Modelle und Betriebsformen unterstützen. Für den gezeigten PDF-Prozess nutzt Opacc nach eigenen Angaben derzeit Modelle im Schweizer Opacc Cloud Center. Der Abgleich mit den Stammdaten läuft in der jeweiligen Kundeninstallation. Anwender finden Funktionen wie diese und die bereits verfügbaren Übersetzungsdienste zentral im AI Hub.
Wichtig ist, was im Alltag zählt
Auch jenseits der grossen Ankündigungen ging es in Luzern um konkrete Arbeitsschritte. Nytron 3.0 bringt unter anderem überarbeitete Symbole und neue Benachrichtigungen. Bei Sombo zeigte Opacc, wie der Aussendienst auf dem Mobilgerät die Verfügbarkeit eines Artikels prüft und bei Bedarf einen Ersatz vorschlägt. Creabeton veranschaulichte, wie sich technische Unterlagen und Fachinformationen in einen Online-Shop integrieren lassen. Am Beispiel von Jura-Kaffeemaschinen zeigte Opacc einen papierlosen Serviceprozess. Beim Freigabemanagement im Einkauf ging es darum, wer eine Lieferantenrechnung prüfen und freigeben darf. Die neu standardisierte Abwicklung von Anzahlungen nannte Opacc im Pressegespräch ausdrücklich als Kundenwunsch.
Beim Thema Cloud betonte Opacc, dass digitale Souveränität bereits in der Entwicklung beginnt. Gemeint war die Kontrolle darüber, welche Technologien und Abhängigkeiten der Hersteller in seine Software einbaut. Für ERP und OXAS bietet Opacc den Betrieb in der eigenen Cloud oder vor Ort beim Kunden an. Opacc Cloud
Viele Kunden nutzten den Anlass, um zu sehen, welche Neuerungen sie im eigenen Betrieb einsetzen könnten. Für mich erklärt das auch, warum der Support in meinen Gesprächen so häufig zur Sprache kam. Wer ein ERP über 20 Jahre nutzt, hat mehrere Releasewechsel und Veränderungen im eigenen Betrieb erlebt. Ob Finance und ERA für diese Kunden ebenso wertvoll werden, entscheidet sich bei der Einführung und später im Alltag. In Luzern war bereits gut zu sehen, an welchen Arbeitsschritten sich beide messen lassen müssen.
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