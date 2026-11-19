Das Verkehrshaus Luzern bietet nicht nur einen spannenden Rahmen für die Opacc Connect, sondern liefert auch viel symbolischen Gehalt. «Innovationen schlagen Brücken», so dass Motto der diesjährigen Kundenveranstaltung. Und was wäre unsere (digitale) Gesellschaft heute ohne Brücken? Auf der gut besuchten Connect habe ich am 18. November mit Opacc-Führungskräften und Kunden gesprochen. Von Kundenseite hörte ich mehrfach eine Variante derselben Einschätzung. Opacc sei zwar kein günstiger Anbieter. Die Software laufe dafür zuverlässig, werde laufend weiterentwickelt, und wenn es darauf ankomme, seien Kundenservice und Support zur Stelle. Bemerkenswert finde ich, dass viele Kunden Opacc seit mehr als 20 Jahren die Treue halten. Ein Tischnachbar meinte so nebenbei, dass sie schon seit über 30 Jahren Opacc-Kunde seien.

«Qualität, Verlässlichkeit und Sicherheit» nannte Opacc-Managing-Partner Cris Wouters in seiner Keynote denn auch die Prioritäten. Zwei Hauptreleases pro Jahr sollen dafür sorgen, dass die Kunden regelmässig neue Funktionen erhalten. Für mich zeigten Opacc Finance und die direkt ins ERP eingebaute Analyseanwendung ERA am deutlichsten, was diese Weiterentwicklung für den Alltag bedeutet.

Finance schliesst eine Lücke im Angebot

Nach 38 Jahren stellt der Schweizer ERP-Hersteller erstmals eine Finanzbuchhaltung unter eigener Marke vor. Opacc Finance basiert auf eGecko, der Software der deutschen CSS AG aus Künzell bei Fulda. Im Pressegespräch schilderte die Geschäftsleitung, dass die Finanzanwendung schon länger auf der Roadmap stand. Opacc definierte Anforderungen, prüfte den deutschen Markt und sprach mit mehreren Anbietern. Bestehende Anbindungen an andere Finanzlösungen bleiben laut Opacc Teil des Angebots.

Zur Basis gehören Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren und Anlagenbuchhaltung. Interessanter als die Modulliste finde ich, was Opacc unter «Deep Integration» versteht. Bei einer Buchung kann die Finanzabteilung laut Produktbeschreibung den zugrunde liegenden ERP-Vorgang und den zugehörigen Beleg aus dem Dokumentenmanagement aufrufen. Wer eine Buchung nachvollziehen muss, hat so den operativen Vorgang und den Beleg im Zugriff. Für Bestandskunden dürfte entscheidend sein, welche dieser kurzen Wege künftig auch mit ihrer bisherigen Finanzsoftware möglich sind.