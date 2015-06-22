Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Simon Gröflin
22. Jun 2015
Lesedauer 3 Min.

News

Das Nicht-Retournieren von Routern kann teuer werden

Wer den Router oder die Settop-Box seines Internetanbieters nicht fristgerecht zurückschickt, zahlt unter Umständen bis zu 500 Franken.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Was vielen Konsumenten nicht bewusst ist: Router und Settop-Boxen von Internetprovidern werden den Kunden während der Vertragsdauer als Leihgeräte zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsbeendigung oder Abowechsel will der Provider die Geräte in der Regel zurück, um sie im Rahmen eines «Refurbished-Prozesses» wieder an Kunden verteilen zu können. Das Telekomzentrum berichtet von einem Fall eines Kunden, dem UPC Cablecom wegen Selbstentsorgung für die alte Cisco-Settop-Box Fr. 125.- in Rechnung gestellt hat. Rein rechtlich darf der Provider das Gerät auch zurückfordern, weil die Leihgabe vertraglich so vereinbart wurde. Das Telekomzentrum hat nachgefragt, wie dieses Prozedere von den verschiedenen Anbietern gehandhabt wird.

Bis zu Fr. 500.- für nicht retournierte Horizon-Box

UPC Cablecom schreibt in den AGB ziemlich eindeutig: «Nach Beendigung des Vertrags müssen Sie uns die Geräte innerhalb von 14 Tagen zurückzusenden, ansonsten können wir Ihnen eine Entschädigung von pauschal Fr. 500.- in Rechnung stellen.» Wenig kundenfreundlich: Kunden werden zum Teil zusätzliche «Anschaffungskosten» in Rechnung gestellt. Bei Nicht-Retournierung der Cisco-Box wurde Kunden bis zu 220 Franken auf der Rechnung belastet, bei der neueren Horizon-Box gar bis zu 330 Franken. Das Telekomzentrum schätzt diese Anschaffungskosten als überrissen ein. Bei den grossen Mengen, die der Anbieter von Hardware-Firmen bezieht, dürften die Anschaffungskosten um 30 bis 50 Prozent tiefer liegen. Kritisiert wird zudem, dass die Gebühr auch auf Bestandskunden angewandt wird, die auf ein teureres Produkt wechseln.

Wie uns UPC Cablecom auf Anfrage mitteilt, variiere der Preis bei verspäteter Retoure je nach Gerät zwischen Fr. 40.- (Modem) und Fr. 330.- (beim aktuellen Horizon Recorder). Wird das Gerät nicht fristgerecht retourniert, erhält der Kunde nach 30 bis 60 Tagen einen Mahnbrief. Erst nach Verstreichen der Mahnfrist werde das Gerät, sofern nicht retourniert, verrechnet.

Pauschalgebühren bei Swisscom und Sunrise

Bei Swisscom und Sunrise wird bei nicht erfolgter Hardware-Rückgabe eine Pauschalgebühr in Rechnung gestellt. Bei Sunrise sind es Fr. 100.-, wenn die Geräte nach 60 Tagen nicht retourniert werden.

Bei Swisscom muss man die 30-Tage-Rückgabefrist beachten. Sonst werden Fr. 150.- auf der Rechnung veranschlagt. Die Telkos schicken Kunden meist Rücksendeetiketten. Bei der Swisscom und UPC Cablecom kann man sich zudem das Päckli mit dem Dienst pick@home von zu Hause oder von einer gewünschten Adresse abholen lassen oder dieses mit dem Dienst «Päckli Punkt» z.B. an einem K Kiosk abgeben.

Kommentare

Firmen Hardware Internet Netzwerk Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare