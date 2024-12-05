DECT-Anwendungen bis 2035 weiter nutzbar

Für innovative 5G-Anwendungen

"Diese Entscheidung betont die Bedeutung von DECT für die Förderung der Digitalisierung, insbesondere in den Bereichen Industrie 4.0, Versorgungs- und öffentliche Dienstleistungen sowie der Audio- und Medienindustrie", sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Als Teil der 5G-Technologiefamilie spielt DECT eine zentrale Rolle bei der Unterstützung innovativer Anwendungen. Die DECT-Technologie wird weitverbreitet genutzt und hat sich als wichtiger Baustein für viele fortschrittliche Kommunikationsanwendungen etabliert, heisst es. (pressetext.com)