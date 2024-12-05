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Florian Fügemann, pte
5. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

Telekommunikation

DECT-Anwendungen bis 2035 weiter nutzbar

Die deutsche Bundesnetzagentur hat die Allgemeinzuteilung für den Funkstandard "Digital Enhanced Cordless Telecommunications" (DECT) bis Ende 2035 verlängert. Gleichzeitig werden mit der Verlängerung Vorgaben zur europäischen 5G-Harmonisierung umgesetz.

Ein Blick in die Vergangenheit.

© (Quelle: Annie Spratt auf Unsplash)

Für innovative 5G-Anwendungen

"Diese Entscheidung betont die Bedeutung von DECT für die Förderung der Digitalisierung, insbesondere in den Bereichen Industrie 4.0, Versorgungs- und öffentliche Dienstleistungen sowie der Audio- und Medienindustrie", sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Als Teil der 5G-Technologiefamilie spielt DECT eine zentrale Rolle bei der Unterstützung innovativer Anwendungen. Die DECT-Technologie wird weitverbreitet genutzt und hat sich als wichtiger Baustein für viele fortschrittliche Kommunikationsanwendungen etabliert, heisst es. (pressetext.com)

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