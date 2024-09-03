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Daniel Bader
3. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

IFA 2024

devolo mit drei neuen Produkten

Mit einem mobilen 5G-Router, schnellem Powerline-Set und WiFi-7-Stick will Netzwerkspezialist devolo pünktlich zur IFA 2024 Akzente setzen. PCtipp hat die Infos und Preise der neuen Netzwerkflotte für den Schweizer Markt.

devolo Router 5G 3600: neuer mobiler Internetknoten

© (Quelle: devolo)

Der deutsche Hersteller devolo erweitert sein Portfolio an Vernetzungslösungen für mehr Konnektivität und performantes WLAN. Highlights sind der neue 5G-Router sowie der Powerline-Adapter Magic 2 WiFi 6 next. Ausserdem neu: USB-WiFi-6- und WiFi-7-Sticks sowie Ethernet-Switches.

Mobil ins Internet: WiFi-6-Router 5G 3600

Anschlussfreudig: Rückseite des Routers 5G 3600

 © Quelle: devolo

Der neue 5G-Router von devolo soll immer dann zum Einsatz kommen, wenn eben kein schnelles Internet oder überhaupt keine kabelgebundene Breitbandverbindung im Haushalt möglich ist, so sieht es zumindest devolo. Pluspunkt des 5G-Routers sind die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten: Zusätzlich zu WLAN 6 mit einer Topspeed von bis zu 3600 Mbit/s ist der devolo-5G-Router auch mit einem 2,5-Gbit/s-Port und einem 1-Gbit/s-Port ausgestattet. Per FXS-Port lässt sich zudem ein analoges Telefon anschliessen. Die Bedienung erfolgt über die kostenlose devolo Home-Network-App (Android, iOS) und eine komfortable WebUI. Der 5G-Router von devolo soll Ende des Jahres für Fr. 399.- den Besitzer wechseln.x

Neues Powerline-Flaggschiff: devolo-Magic-2 -WiFi-6-next

Das neue Powerline Multiroom-Kit vom Hersteller devolo

 © Quelle: devolo

Das neue Powerline-Flaggschiff ermöglicht , nach Angaben des Herstellers, WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s – im Vergleich zu Vorgänger, ein Performance-Plus von fast 50 Prozent. Via Powerline leiten die Adapter das Internetsignal über die Stromleitung weiterhin mit bis zu 2400 Mbit/s, um dank integrierter Mesh-Technologie ein stabiles, reichweitenstarkes und schnelles WLAN im ganzen Zuhause sicherzustellen. An zwei Gigabit-Ports eines Satelliten-Adapters können Endgeräte zudem per Ethernetkabel angeschlossen werden. Die neue devolo-Magic-2 -WiFi-6-next-Familie wird Ende des Jahres als Einzeladapter (Fr. 209.90), als Starter Kit (Fr. 289.90) und Multiroom Kit (Fr. 479.90) erhältlich sein.

Neue WiFi-6- und WiFi-7-USB-Sticks

Mit dem devolo WiFi 6 Stick nano (USB 2.0) und WiFi-7-Stick (USB 3.0) sollen auch ältere Computer und Notebooks von mehr Netzwerk-Speed profitieren. Die Installation ist besonders einfach, da die jeweiligen USB-Adapter direkt in das Betriebssystem eingebunden werden, so devolo. Beide WLAN-Sticks werden Ende des Jahres verfügbar sein. Preise sind noch nicht bekannt.

PCtipp meint: Nach langer Durststrecke lanciert devolo endlich wieder neue, spannende Netzwerkprodukte. Ganz klar: Hauptprodukt für Privatkunden ist und bleibt die devolo-Magic-Reihe, die zentrale Hersteller-Spezialität, die smarte Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme, und neu durch den mobilen 5G-Router respektive WiFi-Sticks. Das hebt die Qualität des Netzwerkspezialisten weiter an. Sobald die Geräte verfügbar sind, werden wir diese testen.

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