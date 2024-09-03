devolo mit drei neuen Produkten

Das neue Powerline-Flaggschiff ermöglicht , nach Angaben des Herstellers, WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s – im Vergleich zu Vorgänger, ein Performance-Plus von fast 50 Prozent. Via Powerline leiten die Adapter das Internetsignal über die Stromleitung weiterhin mit bis zu 2400 Mbit/s, um dank integrierter Mesh-Technologie ein stabiles, reichweitenstarkes und schnelles WLAN im ganzen Zuhause sicherzustellen. An zwei Gigabit-Ports eines Satelliten-Adapters können Endgeräte zudem per Ethernetkabel angeschlossen werden. Die neue devolo-Magic-2 -WiFi-6-next-Familie wird Ende des Jahres als Einzeladapter (Fr. 209.90), als Starter Kit (Fr. 289.90) und Multiroom Kit (Fr. 479.90) erhältlich sein.

Neue WiFi-6- und WiFi-7-USB-Sticks

Mit dem devolo WiFi 6 Stick nano (USB 2.0) und WiFi-7-Stick (USB 3.0) sollen auch ältere Computer und Notebooks von mehr Netzwerk-Speed profitieren. Die Installation ist besonders einfach, da die jeweiligen USB-Adapter direkt in das Betriebssystem eingebunden werden, so devolo. Beide WLAN-Sticks werden Ende des Jahres verfügbar sein. Preise sind noch nicht bekannt.

PCtipp meint: Nach langer Durststrecke lanciert devolo endlich wieder neue, spannende Netzwerkprodukte. Ganz klar: Hauptprodukt für Privatkunden ist und bleibt die devolo-Magic-Reihe, die zentrale Hersteller-Spezialität, die smarte Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme, und neu durch den mobilen 5G-Router respektive WiFi-Sticks. Das hebt die Qualität des Netzwerkspezialisten weiter an. Sobald die Geräte verfügbar sind, werden wir diese testen.