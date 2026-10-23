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Patrick Hediger
23. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 42

In der Kalenderwoche 42 vom 12. bis 18. Oktober 2026 standen die Artikel «Windows beschleunigen» und «Schweizer Rechtschreibung für ChatGPT» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
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© PCtipp

Die Kalenderwoche 42 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 12. bis 18. Oktober 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Windows beschleunigen

Rang 2

Schweizer Rechtschreibung für ChatGPT

Rang 3

Alles Open Source

Rang 4

Im Test – Sony Xperia 10 VIII

Rang 5

Sicherheitslücke mit Nutzerdaten bei Ricardo

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Das sind die aktuellsten Videos im PCtipp Youtube-Kanal:

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