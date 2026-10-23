23. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 42
In der Kalenderwoche 42 vom 12. bis 18. Oktober 2026 standen die Artikel «Windows beschleunigen» und «Schweizer Rechtschreibung für ChatGPT» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 42 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 12. bis 18. Oktober 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Schweizer Rechtschreibung für ChatGPT
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Sicherheitslücke mit Nutzerdaten bei Ricardo
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