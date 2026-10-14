Windows beschleunigen

Der Modus Ultimative Leistung geht noch weiter. Er ist für leistungsstarke Workstations gedacht, um selbst minimale Verzögerungen zu vermeiden. Alle Energiesparmechanismen sind hier nahezu vollständig deaktiviert. In der Praxis führt das dazu, dass der Prozessor auch im Leerlauf mit höherem Grundtakt arbeitet. Der Energieverbrauch steigt an und damit auch die entstehende Abwärme Ihres PCs. Zudem springen die Lüfter häufiger an und arbeiten lauter. Das ist der Preis für die Beschleunigung. Der Energieplan Ultimative Leistung eignet sich am ehesten für sehr leistungshungrige Aufgaben wie Gaming oder Videobearbeitung. Sie müssen diesen zunächst freischalten.

Drücken Sie dazu die Windowstaste, tippen Sie cmd ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und wählen Sie Als Administrator ausführen. Geben Sie Folgendes ein: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61.

Öffnen Sie danach in der Systemsteuerung (über die Windows-Suche nach Systemsteuerung suchen) die Option System und Sicherheit und dort die Energieoptionen. Wählen Sie bei Bedarf den Energiesparplan Ultimative Leistung aus.

Hintergrundprozesse

Windows führt manche Apps dauerhaft im Hintergrund aus, um Ihnen fortlaufend Informationen und Benachrichtigungen schicken zu können. Bei einigen Apps laufen die Hintergrundprozesse, auch wenn sie gar nicht verwendet werden. Indem Sie die Hintergrundaktivitäten verringern, verbessern Sie die Leistung des Betriebssystems.

Gehen Sie in den Windows-Einstellungen zu Apps und danach zu Installierte Apps. Klicken Sie bei einer App, die Sie in Verdacht haben, im Hintergrund zu laufen, auf das Symbol mit den drei Punkten rechts daneben.

Je nach App-Art unterscheiden sich die Optionen. Steht der Punkt Erweiterte Optionen zur Verfügung, klicken Sie darauf. Hier finden Sie den Abschnitt Hintergrund-App-Berechtigungen. Sie haben die Wahl zwischen den drei Optionen Immer, Energieoptimiert und Nie. Letzteres eignet sich zur Leistungssteigerung, kann aber zu ungewöhnlichem Verhalten der App führen. Wiederholen Sie das beschriebene Vorgehen bei allen verdächtigen Anwendungen, Bild 6.

CCleaner

Viele Programme hinterlassen bei ihrer Nutzung digitale Spuren. Diese Daten und Dateien benötigen Speicherplatz. In einer grossen Menge bremsen sie den PC. So kann bei einer SSD etwa der beschleunigende, schnelle SLC-Cache ausfallen.

Das Tool CCleaner löscht entbehrliche Inhalte von Windows und von Drittanbieter-Tools sowie aus der Registry. Zudem räumt es bei einigen Browsern die Add-ons auf und spürt die grössten Dateien auf einer Festplatte oder SSD auf. Eine sinnvolle Ergänzung ist der CCEnhancer: Damit beseitigt der CCleaner die Spuren von mehr als 1000 zusätzlichen Programmen. Sie finden ihn unter dem Link singularlabs.com/software/ccenhancer.

Es empfiehlt sich der CCleaner 6, auch wenn die Werbung darin penetrant erscheint. Der CCleaner 7 wirkt moderner, ist jedoch funktional eingeschränkt. CCEnhancer arbeitet zudem nur mit der Version 6 zusammen. Den CCleaner 6 finden Sie etwa als CCleaner Portable. Diese Variante können Sie von

der Webseite ccleaner.com/de-de/ccleaner/builds herunterladen. Jedoch versucht der Hersteller immer wieder, Ihnen die neue Version 7 unterzuschieben.

Zu den wichtigsten Funktionen: Der Health Ckeck scannt den Rechner und macht Vorschläge zur Beschleunigung, Bild 7.

Die Erweiterte Bereinigung räumt den Datenmüll weg, und der Software Updater macht auf neue Versionen für die installierten Programme aufmerksam. Unter Extras finden Sie weitere Funktionen. Registry sucht in selbiger nach Fehlern und beseitigt diese. Der Duplicate Finder löscht mehrfach vorhandene Dateien. Der Disk Analyzer schliesslich zeigt die Belegung der Festplatte und ermittelt die grössten Dateien.