Im Test – Sony Xperia 10 VIII

So schlicht wie die Verpackung ist auch das Design des Xperia 10 VIII. Ausser dem Smartphone und einer Schnellstartanleitung findet sich in der schmalen Kartonschachtel nichts: kein Ladekabel, kein SIM-Karten-Werkzeug. Zur Verteidigung: Letzteres braucht es nicht, die Schublade lässt sich ohne Werkzeug herausziehen.

Das Gerät setzt auf Understatement. Auffällige Materialien oder Designelemente sucht man vergebens. Die Rückseite besteht aus Kunststoff, der sich allerdings wertig anfühlt. Mit 8,3 Millimetern ist das Handy zudem eher dick. Beides verleiht ihm einen Retro-Look. Das wird mit der Klinkenbuchse unterstrichen, die in früheren Zeiten Standard war, heute aber nur noch selten zu finden ist.

Mit seinem 6,1-Zoll-Display ist das Handy so kompakt, dass es sich gut mit einer Hand bedienen lässt. Damit eignet sich das Xperia 10 VIII eher für Fans von kompakten Smartphones und nicht für Liebhaber grosser Displays.