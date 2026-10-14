Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
14. Okt 2026
Lesedauer 4 Min.

Mittelklasse-Smartphone

Im Test – Sony Xperia 10 VIII

Mit dem Xperia 10 VIII bringt Sony ein kompaktes Mittelklasse-Smartphone auf den Markt, das den Alltagsnutzen in den Vordergrund stellt. Wie es sich gegenüber der Konkurrenz schlägt, verrät unser Test.
Sony Xperia 10 VIII
© Sony

So schlicht wie die Verpackung ist auch das Design des Xperia 10 VIII. Ausser dem Smartphone und einer Schnellstartanleitung findet sich in der schmalen Kartonschachtel nichts: kein Ladekabel, kein SIM-Karten-Werkzeug. Zur Verteidigung: Letzteres braucht es nicht, die Schublade lässt sich ohne Werkzeug herausziehen.

Das Gerät setzt auf Understatement. Auffällige Materialien oder Designelemente sucht man vergebens. Die Rückseite besteht aus Kunststoff, der sich allerdings wertig anfühlt. Mit 8,3 Millimetern ist das Handy zudem eher dick. Beides verleiht ihm einen Retro-Look. Das wird mit der Klinkenbuchse unterstrichen, die in früheren Zeiten Standard war, heute aber nur noch selten zu finden ist.

Mit seinem 6,1-Zoll-Display ist das Handy so kompakt, dass es sich gut mit einer Hand bedienen lässt. Damit eignet sich das Xperia 10 VIII eher für Fans von kompakten Smartphones und nicht für Liebhaber grosser Displays.

Wer ein wenig auffallen möchte, hat zumindest eine Lila-Variante zur Auswahl

Wer ein wenig auffallen möchte, hat zumindest eine Lila-Variante zur Auswahl 

 © Sony

Übersichtliche Oberfläche

Sony setzt auf ein leicht angepasstes Android ohne viel Schnickschnack und ohne massenweise Software-Ballast. Bei der einfachen und schnellen Installation lassen sich sogar nicht benötigte Apps abwählen. Mir gefällt die übersichtliche und unkomplizierte Benutzeroberfläche. Der Fingerabdruckscanner in der Seitentaste funktioniert flink und problemlos. Praktisch ist auch die Kamerataste unten an der Seite.

Ebenfalls positiv: Die Japaner bieten für das Xperia 10 VIII bis zu vier Android-Updates und bis zu sechs Jahre Sicherheits-Updates. Damit kann das Smartphone bis ins Jahr 2032 benutzt werden.

Ganze sechs Jahre versorgt Sony das Xperia 10 VIII mit Sicherheits-Updates

Ganze sechs Jahre versorgt Sony das Xperia 10 VIII mit Sicherheits-Updates

 © Sony

Mittelmässige Leistung

Nur Mittelmass ist die Hardware-Leistung. Der Qualcomm-Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 reiht sich in der Mittelklasse ein. Er hat inzwischen fast zwei Jahre auf dem Buckel. Das zeigt sich auch in den Benchmarks: Beim Prozessortest Geekbench 7 erreicht das Gerät 3102 Punkte (Multi-Core) bzw. 877 Punkte (Single-Core). Es liegt damit in der soliden Mittelklasse – etwa auf dem Niveau eines Motorola Edge 50 Neo oder eines Samsung Galaxy A35, die allerdings nur rund die Hälfte kosten.

Beim Alltagstest PCMark für Android kommt das Smartphone auf 9732 Punkte. Das ist ein solides Ergebnis für die Mittelklasse, das ein alltagstaugliches Tempo garantiert.

Dies zeigt sich auch in der Praxis: Surfen lässt sich zügig, Apps öffnen sich ohne Ruckler und in einem angenehmen, aber nicht superschnellen Tempo. Beim Nutzspeicher zeigt sich Sony mit 128 GB geizig; immerhin kann der Speicher per microSD-Karte erweitert werden.

An Speicher sind nur 128 GB an Bord. Er kann jedoch per microSD erweitert werden

An Speicher sind nur 128 GB an Bord. Er kann jedoch per microSD erweitert werden

 © Sony

Ordentliche Akkulaufzeit

Lob gibt es für den 5000-mAh-Akku, der eine mehr als ordentliche Ausdauer bringt. Auch Zugaben wie die Klinkenbuchse, der microSD-Steckplatz, eSIM-Unterstützung sowie die IP65/IP68-Schutzklasse gegen Staub und Wasser bringen einen Mehrwert. Drahtloses Laden ist leider nicht integriert.

Funktionale Kamera

Das Xperia 10 VIII kommt mit einer Zweifachkamera mit 13-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 50-Megapixel-Standardobjektiv. In Kombination ist ein zweifacher Zoom möglich. Die Aufnahmen zeigen bei Tageslicht natürliche Farben und genügend Details, die Schärfe dürfte allerdings besser sein. Bei schlechteren Lichtverhältnissen verwaschen die Details schnell, zudem haben die Bilder einen Rotstich. Auch die Einstellungen und Modi sind bei der Kamera karg. Damit ist das Xperia 10 VIII nichts für jene, die ein gutes Kamera-Smartphone suchen.

Die Zweifachkamera schiesst solide Fotos

Die Zweifachkamera schiesst solide Fotos

 © Sony

Fazit: alltagstauglich

Wie Sony verspricht, ist das Xperia 10 VIII ein solides, alltagstaugliches Smartphone – unkompliziert, ohne Schnickschnack, den meisten Aufgaben gewachsen. Auch beim Design fällt es nicht auf. Nur beim Preis fällt es aus dem Rahmen: Ähnlich gute Geräte bekommt man bereits ab 300 Franken. Für fast 600 Franken würde ich zu einem stärkeren Konkurrenten wie dem Nothing Phone (4a) Pro, dem Google Pixel 10a oder dem Samsung Galaxy S25 FE greifen.

Inhalt
Testergebnis

Ordentlich

  • Akkulaufzeit, kompakt, eSIM, Speicher erweiterbar
  • Preis, Leistung und Kamera nur Mittelmass, nur 128 GB

Details: 6,1-Zoll-OLED-Display (1080 × 2340 Pixel, 120 Hz), CPU: Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB + 6 GB virtueller RAM, 128 GB Speicher, microSDXC, Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G, Bluetooth 5.4, Fingerabdrucksensor, 5000-mAh-Akku, Zweifachkamera (50 Mpx und 13-Mpx-Ultraweitwinkel), Frontkamera mit 8 Mpx, Hi-Res-Audio, 3,5-mm-Klinke, USB-C 2.0, bis zu 4 Updates und 6 Jahre Sicherheits-Updates, IP65/IP68, 168 g, Android

Strassenpreis: Fr. 559.–

Gesehen bei: sony.ch

Kommentare

Smartphones Sony
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Neues Apple TV 4K für 299 Franken vorgestellt
Die nächste Generation von Apple TV 4K ist da. Sie bietet das bisher immersivste Heimkinoerlebnis. Dank integrierter Fernfeldmikrofone können Anwender mit Siri auf Apple TV 4K auch vollständig freihändig sprechen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Okt 2026
Mehr erfahren
AI Photo Agent
News
OPPO stellt ColorOS 17 mit neuen KI-Agenten vor
Die neue Version des Smartphone-Betriebssystems soll komplexe Aufgaben mithilfe von KI selbstständig erledigen und die Systemleistung verbessern. Hinzu kommen neue Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen. Allerdings werden mehrere Neuerungen zunächst nicht in Europa verfügbar sein.
4 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
13. Okt 2026
Mehr erfahren
News
ICT-Branche Schweiz
Auf die Mischung kommt es an
Die ICT-Branche hat alle Zutaten für eine erfolgreiche Zukunft. Doch KI, Cloud und Cybersecurity allein ergeben noch kein überzeugendes Rezept. Gefragt sind messbarer Nutzen, digitale Handlungsfähigkeit und Anbieter, die Verantwortung für das Ganze übernehmen.
7 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
13. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
Testcenter
Ikea-Smart-Home im Test
PCtipp konnte die neue Symfonisk-Ständerlampe mit Sonos-Speaker, den smarten Hub Dirigera und den Luftreiniger Starkvind testen.
6 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
6. Mär 2023
Tests
Testcenter
Telemedizingerät TytoHome im Test
Wenn Laien zuhause selber Fieber messen, Herz- und Lungentöne aufzeichnen, den Rachen filmen und dann diese Daten einer Ärztin übermitteln – kann das in guter Qualität geschehen? Das Testresultat lesen Sie hier beim PCtipp.
6 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
24. Feb 2021
Jabra Evolve3 65 Flex
Tests
Kompaktes Headset
Im Test – Jabra Evolve3 65 Flex
Das Evolve3 65 Flex setzt auf Tragekomfort, leichtes Gewicht und kompakte Masse. Dennoch soll es mit Geräuschunterdrückung, klarer Sprache und einer guten Musikwiedergabe punkten. Wir haben den kleinen Alleskönner getestet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
2. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare