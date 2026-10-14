Mittelklasse-Smartphone
Im Test – Sony Xperia 10 VIII
So schlicht wie die Verpackung ist auch das Design des Xperia 10 VIII. Ausser dem Smartphone und einer Schnellstartanleitung findet sich in der schmalen Kartonschachtel nichts: kein Ladekabel, kein SIM-Karten-Werkzeug. Zur Verteidigung: Letzteres braucht es nicht, die Schublade lässt sich ohne Werkzeug herausziehen.
Das Gerät setzt auf Understatement. Auffällige Materialien oder Designelemente sucht man vergebens. Die Rückseite besteht aus Kunststoff, der sich allerdings wertig anfühlt. Mit 8,3 Millimetern ist das Handy zudem eher dick. Beides verleiht ihm einen Retro-Look. Das wird mit der Klinkenbuchse unterstrichen, die in früheren Zeiten Standard war, heute aber nur noch selten zu finden ist.
Mit seinem 6,1-Zoll-Display ist das Handy so kompakt, dass es sich gut mit einer Hand bedienen lässt. Damit eignet sich das Xperia 10 VIII eher für Fans von kompakten Smartphones und nicht für Liebhaber grosser Displays.
Übersichtliche Oberfläche
Sony setzt auf ein leicht angepasstes Android ohne viel Schnickschnack und ohne massenweise Software-Ballast. Bei der einfachen und schnellen Installation lassen sich sogar nicht benötigte Apps abwählen. Mir gefällt die übersichtliche und unkomplizierte Benutzeroberfläche. Der Fingerabdruckscanner in der Seitentaste funktioniert flink und problemlos. Praktisch ist auch die Kamerataste unten an der Seite.
Ebenfalls positiv: Die Japaner bieten für das Xperia 10 VIII bis zu vier Android-Updates und bis zu sechs Jahre Sicherheits-Updates. Damit kann das Smartphone bis ins Jahr 2032 benutzt werden.
Mittelmässige Leistung
Nur Mittelmass ist die Hardware-Leistung. Der Qualcomm-Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 reiht sich in der Mittelklasse ein. Er hat inzwischen fast zwei Jahre auf dem Buckel. Das zeigt sich auch in den Benchmarks: Beim Prozessortest Geekbench 7 erreicht das Gerät 3102 Punkte (Multi-Core) bzw. 877 Punkte (Single-Core). Es liegt damit in der soliden Mittelklasse – etwa auf dem Niveau eines Motorola Edge 50 Neo oder eines Samsung Galaxy A35, die allerdings nur rund die Hälfte kosten.
Beim Alltagstest PCMark für Android kommt das Smartphone auf 9732 Punkte. Das ist ein solides Ergebnis für die Mittelklasse, das ein alltagstaugliches Tempo garantiert.
Dies zeigt sich auch in der Praxis: Surfen lässt sich zügig, Apps öffnen sich ohne Ruckler und in einem angenehmen, aber nicht superschnellen Tempo. Beim Nutzspeicher zeigt sich Sony mit 128 GB geizig; immerhin kann der Speicher per microSD-Karte erweitert werden.
Ordentliche Akkulaufzeit
Lob gibt es für den 5000-mAh-Akku, der eine mehr als ordentliche Ausdauer bringt. Auch Zugaben wie die Klinkenbuchse, der microSD-Steckplatz, eSIM-Unterstützung sowie die IP65/IP68-Schutzklasse gegen Staub und Wasser bringen einen Mehrwert. Drahtloses Laden ist leider nicht integriert.
Funktionale Kamera
Das Xperia 10 VIII kommt mit einer Zweifachkamera mit 13-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 50-Megapixel-Standardobjektiv. In Kombination ist ein zweifacher Zoom möglich. Die Aufnahmen zeigen bei Tageslicht natürliche Farben und genügend Details, die Schärfe dürfte allerdings besser sein. Bei schlechteren Lichtverhältnissen verwaschen die Details schnell, zudem haben die Bilder einen Rotstich. Auch die Einstellungen und Modi sind bei der Kamera karg. Damit ist das Xperia 10 VIII nichts für jene, die ein gutes Kamera-Smartphone suchen.
Fazit: alltagstauglich
Wie Sony verspricht, ist das Xperia 10 VIII ein solides, alltagstaugliches Smartphone – unkompliziert, ohne Schnickschnack, den meisten Aufgaben gewachsen. Auch beim Design fällt es nicht auf. Nur beim Preis fällt es aus dem Rahmen: Ähnlich gute Geräte bekommt man bereits ab 300 Franken. Für fast 600 Franken würde ich zu einem stärkeren Konkurrenten wie dem Nothing Phone (4a) Pro, dem Google Pixel 10a oder dem Samsung Galaxy S25 FE greifen.
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