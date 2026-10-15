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Pascal Scherrer
15. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

KI-Tipps

Schweizer Rechtschreibung für ChatGPT

Wie kann ich mit ChatGPt auf Schweizer Rechtschreibung ändern?

Dank Hinweis berücksichtigt ChatGPT die Schweizer Rechtschreibung

© PCtipp

Problem: Trotz Personalisierung schreibt ChatGPT meine Texte in deutscher Rechtschreibung, zum Beispiel «Strasse» statt «Strasse».

Lösung: Das ändern Sie einfach. Fügen Sie folgenden Hinweis unter dem Punkt Profilbild/Einstellungen/Personalisierung/Individuelle Hinweise ein: «Schreibe Texte ausnahmslos in Schweizer Rechtschreibung.»

Sollte sich ChatGPT einmal nicht daran halten, geben Sie diesen Prompt direkt im aktuellen Chatfenster ein.

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