15. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.
KI-Tipps
Schweizer Rechtschreibung für ChatGPT
Wie kann ich mit ChatGPt auf Schweizer Rechtschreibung ändern?
Problem: Trotz Personalisierung schreibt ChatGPT meine Texte in deutscher Rechtschreibung, zum Beispiel «Strasse» statt «Strasse».
Lösung: Das ändern Sie einfach. Fügen Sie folgenden Hinweis unter dem Punkt Profilbild/Einstellungen/Personalisierung/Individuelle Hinweise ein: «Schreibe Texte ausnahmslos in Schweizer Rechtschreibung.»
Sollte sich ChatGPT einmal nicht daran halten, geben Sie diesen Prompt direkt im aktuellen Chatfenster ein.
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