Alles Open Source

Zuerst stellt sich die Frage, was Open Source bedeutet. Normalerweise lässt sich Software als Open Source bezeichnen, wenn sie ohne zusätzliche Kosten in Form des Quellcodes verfügbar ist. Nutzer können den Code anzeigen und beliebige Änderungen daran vornehmen. Zudem lässt sich der Quellcode für eine andere, neue Software weiterverwenden. Nutzer können daraus eigene Programme erstellen und diese verteilen. Open-Source-Software ist nicht unbedingt kostenlos; es bedeutet lediglich, dass der Quellcode kostenlos zur Verfügung steht.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der offene Quellcode ermöglicht es der Community, die Software an spezifische Bedürfnisse anzupassen, ohne auf den Anbieter angewiesen zu sein. Die Community prüft den offenen Quellcode, was zu einer höheren Sicherheit und einer transparenten Entwicklung führt, zu einer schnellen Fehlerbehebung und kontinuierlichen Verbesserung der Software. Open-Source-Software basiert meist auf offenen Standards, was die Zusammenarbeit mit anderen Systemen erleichtert.

Wir stellen Ihnen im Folgenden zu allen wichtigen Software-Kategorien unsere Open-Source-Favoriten vor. So können Sie sich nach Belieben unabhängig von Giganten wie Microsoft, Google & Co. machen.

Alternative zu MS Office

Mit Dokumenten zu hantieren, gehört zum Alltag. Viele nutzen dafür Microsoft Office. Diese Kosten können Sie sich sparen. Die kostenlose Bürosuite LibreOffice, zu finden unter de.libreoffice.org, erstellt und bearbeitet Dokumente und Präsentationen, die Tabellenkalkulation funktioniert wie Excel. Libre­Office ist inzwischen zu den Microsoft-Dateiformaten nahezu hundertprozentig kompatibel. Das Programm ist ein Ableger von OpenOffice, dessen Quellcode schon 2000 freigegeben wurde. Dieses Projekt wird mittlerweile als Apache Open Office weitergeführt, unter dem Link openoffice.apache.org

Das Modul Writer zur Textverarbeitung ist das Herzstück von LibreOffice. Der Excel-Verwandte heisst bei LibreOffice Calc und bietet ebenfalls zahlreiche Funktionen, welche die Arbeit mit Tabellen erleichtern. Eine besondere Funktion ist der Solver, der mathematische Probleme mit mehreren Variablen lösen kann. Zwei weitere grosse Module sind Impress für Präsentationen und das Zeichenprogramm Draw, Bild 1.