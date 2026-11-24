Falsches Bankpersonal fordert Bargeld für angebliches SNB-Sicherungskonto
cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um einen Betrugsversuch im Namen der Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Die Betrugsmasche
Die Täterschaft kontaktiert potenzielle Opfer telefonisch und gibt vor, im Auftrag einer Bank anzurufen. Dabei erkundigt sie sich nach einer angeblich getätigten Überweisung und behauptet, dass diese bereits telefonisch bestätigt worden sei. Bestreiten die Angerufenen die Zahlung, wird das Gespräch an eine vermeintlich zuständige Person der Sicherheitsabteilung weitergeleitet.
Diese erklärt, dass mehrere unberechtigte Überweisungen ausgeführt worden seien. Als Erklärung führt sie angebliche interne Betrugsfälle bei der Bank an und behauptet, dass die SNB für den entstandenen Schaden aufkomme. Voraussetzung dafür sei die Eröffnung eines speziellen Sicherungskontos bei der SNB.
Um diese Darstellung zu untermauern, verschickt die Täterschaft per E-Mail ein gefälschtes Schreiben im Namen der SNB. Darin wird unter Berufung auf gesetzliche Bestimmungen die Eröffnung eines Sicherungskontos zur vorläufigen Sicherstellung der Vermögenswerte angekündigt. Das Dokument enthält persönliche Angaben, eine Referenznummer sowie vermeintliche Kontaktdaten der Nationalbank. Zudem wird angekündigt, dass die vollständigen Kontoeröffnungsunterlagen und die erforderlichen Zahlungskarten per Post zugestellt würden.
Im weiteren Gespräch behauptet die angeblich für die Sicherheit zuständige Person, dass die unberechtigt abgebuchten Beträge bereits zurücküberwiesen worden seien. Zur Aktivierung des angeblichen Sicherungskontos sollen die Angerufenen nun einen grösseren Bargeldbetrag bei ihrer Bank abheben. Die Übergabe an vermeintliche Vertretungen der SNB werde organisiert und mit entsprechenden Unterlagen bestätigt.
Während des Telefongesprächs setzt die Täterschaft die Angerufenen unter Druck, um sie zur Bargeldabhebung und anschliessenden Übergabe zu bewegen. Auch weitere Kontaktversuche unter einer anderen vorgetäuschten Identität, beispielsweise als Polizei, können Teil des Vorgehens sein.
Was muss ich tun
- Leiten Sie potenzielle Betrugs-E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiter.
- Ignorieren Sie das E-Mail und löschen oder verschieben Sie es in Ihren Junk- resp. Spam-Ordner.
- Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
- Wenn Sie Zweifel an Ihrem Gesprächspartner haben, legen Sie auf und rufen Sie die offizielle Nummer der jeweiligen Institution zurück.
- Heben Sie niemals auf telefonische Aufforderung hin Bargeld ab, um dieses angeblichen Mitarbeitenden einer Bank oder Behörde zu übergeben.
Ich bin betroffen
- Falls Sie bereits Bargeld übergeben haben, begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.
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