cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um einen Betrugsversuch im Namen der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Die Betrugsmasche

Die Täterschaft kontaktiert potenzielle Opfer telefonisch und gibt vor, im Auftrag einer Bank anzurufen. Dabei erkundigt sie sich nach einer angeblich getätigten Überweisung und behauptet, dass diese bereits telefonisch bestätigt worden sei. Bestreiten die Angerufenen die Zahlung, wird das Gespräch an eine vermeintlich zuständige Person der Sicherheitsabteilung weitergeleitet.

Diese erklärt, dass mehrere unberechtigte Überweisungen ausgeführt worden seien. Als Erklärung führt sie angebliche interne Betrugsfälle bei der Bank an und behauptet, dass die SNB für den entstandenen Schaden aufkomme. Voraussetzung dafür sei die Eröffnung eines speziellen Sicherungskontos bei der SNB.

Um diese Darstellung zu untermauern, verschickt die Täterschaft per E-Mail ein gefälschtes Schreiben im Namen der SNB. Darin wird unter Berufung auf gesetzliche Bestimmungen die Eröffnung eines Sicherungskontos zur vorläufigen Sicherstellung der Vermögenswerte angekündigt. Das Dokument enthält persönliche Angaben, eine Referenznummer sowie vermeintliche Kontaktdaten der Nationalbank. Zudem wird angekündigt, dass die vollständigen Kontoeröffnungsunterlagen und die erforderlichen Zahlungskarten per Post zugestellt würden.