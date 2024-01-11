Diverse Android-Updates an der CES 2024 vorgestellt

Quick Share

Mit Quick Share bringen Google und Samsung die besten Eigenschaften ihrer jeweiligen “File Sharing”-Lösungen zusammen. Quick Share wird auf sämtlichen Geräten im Android- und Chromebook-Ökosystem verfügbar sein. Zudem soll Quick Share als App auch auf Windows PCs vorinstalliert werden.

Fast Pair

Dank Fast Pair lässt sich Bluetooth-Zubehör schnell mit Geräten wie dem Android Phone oder Chromebook verbinden. Nächsten Monat wird die “Fast Pair”-Unterstützung auf Chromecast mit Google TV ausgedehnt sowie später im Jahr auf weitere “Google TV”-Geräte.

Casting-Funktionen

Darüber hinaus werden für mehr Anwendungen und Geräte Casting-Funktionen verfügbar sein. Unter anderem lassen sich so ab heute TikTok-Inhalte vom Smartphone auf eingebaute Chromecast-Geräte übertragen. Ebenso wird Chromecast in mehr Geräte integriert, wie etwa in die 2024 LG TV-Serie. Mit einem kompatiblen Pixel Phone kann im Laufe dieses Jahres dank einem neuen Feature auch ganz einfach von Spotify oder YouTube Music auf ein angedocktes Pixel Tablet in der Nähe gecastet werden.

Matter

Google bemüht sich laut eigenen Angaben um Industrie-Standards im “Smart Home”-Bereich, um grössere Kompatibilität zwischen den Geräten verschiedener Anbieter zu schaffen, und unterstützt daher auch Matter. In Zukunft werden LG TVs, ausgewählte “Google TV”- und weitere “Android TV OS”-Geräte als Hubs für Google Home dienen. Wer einen Nest Hub, Nest Mini oder einen kompatiblen TV besitzt, kann damit ganz einfach Matter-Geräte dem Home Network hinzufügen und sie mit der Google Home App steuern.

Android Auto

Schliesslich erhält auch Android Auto verschiedene hilfreiche Upgrades. Zum Beispiel werden mit Android Auto kompatible E-Autos Batterieinformationen in Echtzeit mit Google Maps teilen können; diese Funktion wird in den kommenden Monaten als erstes für Ford Mustang Mach-E und F-150 Lightning verfügbar sein. Oder es werden zusätzliche Automarken mit Google Built-in ausgestattet, das hilfreiche Apps wie Google Maps, Google Assistant und Weiteres auf Google Play direkt in das Auto-Display integriert.

Details und weitere Informationen

Mehr Details und zusätzliche Informationen sind dem Blogpost “What we announced at CES 2024” (in Englisch) von Sameer Samat, GM and VP of Android Ecosystem, Google, zu entnehmen.