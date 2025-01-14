DoorBird bringt neue Produkte für die Sicherheit

Die Modelle D31TDH und D31TDV von DoorBird eigenen sich vor allem für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte mit bis zu 1.000 Einheiten. Mit ihrem integrierten RFID- und QR-Code-Leser, einem virtuellen Tastenfeld, Bluetooth und einem 4D-Bewegungssensor bieten die Modelle Flexibilität und Sicherheit. Ein weiteres Highlight ist laut Hersteller der Sony Starvis Bildsensor mit Full HD. Beide Geräte haben ein 7-Zoll-Touch-Display-Modul, das auch bei Nässe zuverlässig bedienbar ist und sich bei Bedarf mühelos austauschen lässt.

Die Mini Dome Kamera A1131 ist ebenfalls neu im Programm des Herstellers. Sie hat ein robustes Metallgehäuse, dazu ist ein Full HD Sony-Bildsensor integriert. Sie wurde sowohl für die Indoor- als auch Outdoor-Montage an der Wand oder Decke konzipiert und wird einfach per QR-Code-Scan installiert. Dank der 180-Grad-Ultra-Weitwinkel-Ansicht erweitert die Kamera den Blickwinkel der Türsprechanlage und sorgt so für zusätzliche Sicherheit durch ein unverdecktes Bild im Eingangsbereich – die Videoübertragung erfolgt in Echtzeit über PoE oder WLAN. Die A1131 lässt sich zudem in zahlreiche Smart-Home und Videoüberwachungs-Systeme integrieren.