Dreame launcht den H15 Pro Heat

Der Dreame H15 Pro Heat ist ab heute, dem 19. Mai 2025, zum Verkaufspreis von CHF 599.00 erhältlich. Zur Einführung bietet Dreame einen Rabatt von CHF 50.00 für die ersten sieben Tage. Der Sauger ist im offiziellen Dreame Online-Shop und im Fachhandel erhältlich.

Ein echtes Highlight ist der AI DescendReach Roboterarm, der automatisch absenkt, um Lücken von bis zu 2 cm nahtlos zu überbrücken – für eine makellose Reinigung bis an die Kanten. Die liegende Navigation erlaubt ausserdem eine vollständige Steuerung via App, ganz wie bei einem Saugroboter.

Das Modell bietet zudem eine weiterentwickelte Selbstreinigung, die Bürsten effizient mit Heisswasser reinigt, automatisch trocknet und Beschädigungen am Roller vermeidet. Die ThermoTub-Technologie sorgt für eine intensive Bürstenwäsche bei 100 °C – für ein hygienisches Reinigungserlebnis ohne Rückstände.

Leistungsstarke Heisswasserreinigung bei 85 Grad

Der H15 Pro Heat spült die Walzenbürste mit 85 °C heissem Wasser und erzielt eine Bodenreinigung bei bis zu 55°C, was selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fettflecken gründlich entfernt. Das neu entwickelte Reinigungsmittel ist für den Einsatz mit Heisswasser optimiert und verbessert die Reinigungseffizienz um das Dreifache – und das schonend für empfindliche Böden wie Holz.

Lückenlose Sauberkeit mit dem AI DescendReach Roboterarm

Die neuartige GapFree-Technologie des Roboterarms erkennt automatisch offene Flächen vor dem Gerät und senkt sich binnen 0,2 Sekunden ab – für eine lückenlose Reinigung ohne Rückstände. Dank Doppelbürsten an den Seiten reinigt der H15 Pro Heat auch direkt an Wänden und Kanten – ohne Schäden und nahezu ohne Wasserstreifen.

Intelligente Schmutzerkennung durch RGB-Sensorik

Der RGB-Sensor des H15 Pro Heat ist fünfmal empfindlicher als bei früheren Modellen. Er erkennt Art und Menge des Schmutzes – von Krümeln bis zu Flüssigkeiten – und passt die Saugkraft automatisch an. Das spart Energie und sorgt für perfekte Ergebnisse in nur einem Durchgang – ideal bei verschüttetem Müsli und Milch.

Flach wie nie: 180-Grad-Flachdesign mit smarter Navigation

Dank der 180°-Liegefunktion lässt sich der H15 Pro Heat bequem per App wie ein Saugroboter steuern. Die hinteren GlideWheel-Räder ermöglichen Vor- und Zurückfahren, auch unter Möbeln – selbst bei nur 13 cm Bauhöhe (Bürstenkopf: 8,9 cm). Die intelligente Antriebstechnologie sorgt dafür, dass Ziehen genauso leicht geht wie Schieben.