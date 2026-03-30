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Dreame Switzerland

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Dreame Switzerland.

Beiträge von Dreame Switzerland

News
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Dreame stellt den A3 AWD Pro 3500 vor
Dreame Technology, führender Anbieter von Smart-Home- und vernetzten Gartenlösungen, präsentiert seinen bislang fortschrittlichsten Mähroboter: den Dreame A3 AWD Pro 3500. Ausgestattet mit der neuen OmniSense 3.0 Navigation, dem weiterentwickelten EdgeMaster 2.0 für nahezu randloses Mähen sowie drehmomentstarken 4WD-Nabenmotoren, wurde der A3 AWD Pro 3500 für mühelose Präzision selbst auf anspruchsvollen Rasenflächen entwickelt. 
2 Minuten
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Dreame Switzerland
30. Mär 2026
News
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Dreame lanciert den Black Friday
Der Black Friday steht vor der Tür und Dreame Technology, weltweit führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, bietet auf eine Reihe von Bestseller-Produkten Rabatte von bis zu CHF 1'000.00 an.
5 Minuten
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Dreame Switzerland
17. Nov 2025
News
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Dreame präsentiert Innovationen auf der IFA
Auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert Dreame Technology ein umfassendes Spektrum an Smart-Home-Lösungen mit dem Ziel, das alltägliche Leben der Nutzenden zu verbessern.
4 Minuten
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Dreame Switzerland
4. Sep 2025
News
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Dreame launcht den H15 Pro Heat
Der H15 Pro Heat von Dreame vereint erstmals Heisswasserreinigung mit KI-gestützter Schmutzerkennung und intelligenter Navigation. Damit reinigt der H15 Pro Heat mühelos von Ecke zu Ecke – auch bei hartnäckigem Schmutz wie Küchenfett.
3 Minuten
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Dreame Switzerland
19. Mai 2025
News
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Smarter denn je: Dreame lanciert die Z1 Poolreiniger-Serie
Mit dem ersten Poolreinigungsroboter der Dreame Z1-Serie bringt das Unternehmen seine bewährte Automatisierungs-Expertise nun auch nach draussen. Der smarte Helfer setzt neue Massstäbe in der Poolreinigung – für ein rundum müheloses und intelligentes Reinigungserlebnis.
3 Minuten
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Dreame Switzerland
15. Apr 2025
News
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Mähen ohne Mühe: Dreame lanciert den Mähroboter A2
Ein schöner, gepflegter Rasen bedeutet viel Arbeit? Nicht mehr! Mit dem neuen Dreame A2 Rasenmähroboter wird die Gartenpflege zum Kinderspiel.
4 Minuten
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Dreame Switzerland
31. Mär 2025

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