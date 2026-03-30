Dreame Switzerland

Dreame Technology, führender Anbieter von Smart-Home- und vernetzten Gartenlösungen, präsentiert seinen bislang fortschrittlichsten Mähroboter: den Dreame A3 AWD Pro 3500. Ausgestattet mit der neuen OmniSense 3.0 Navigation, dem weiterentwickelten EdgeMaster 2.0 für nahezu randloses Mähen sowie drehmomentstarken 4WD-Nabenmotoren, wurde der A3 AWD Pro 3500 für mühelose Präzision selbst auf anspruchsvollen Rasenflächen entwickelt.
Der Black Friday steht vor der Tür und Dreame Technology, weltweit führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, bietet auf eine Reihe von Bestseller-Produkten Rabatte von bis zu CHF 1'000.00 an.
Der H15 Pro Heat von Dreame vereint erstmals Heisswasserreinigung mit KI-gestützter Schmutzerkennung und intelligenter Navigation. Damit reinigt der H15 Pro Heat mühelos von Ecke zu Ecke – auch bei hartnäckigem Schmutz wie Küchenfett.
Mit dem ersten Poolreinigungsroboter der Dreame Z1-Serie bringt das Unternehmen seine bewährte Automatisierungs-Expertise nun auch nach draussen. Der smarte Helfer setzt neue Massstäbe in der Poolreinigung – für ein rundum müheloses und intelligentes Reinigungserlebnis.
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