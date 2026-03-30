Dreame Switzerland

Publireportage

Smarter denn je: Dreame lanciert die Z1 Poolreiniger-Serie

Mit dem ersten Poolreinigungsroboter der Dreame Z1-Serie bringt das Unternehmen seine bewährte Automatisierungs-Expertise nun auch nach draussen. Der smarte Helfer setzt neue Massstäbe in der Poolreinigung – für ein rundum müheloses und intelligentes Reinigungserlebnis.