Dreame präsentiert Innovationen auf der IFA

Dreame Cyber X und Cyber10 Ultra: Revolutionäre Staubsauger

Der Cyber X stellt einen Sprung nach vorn in der Robotertechnik dar: ein Vakuumsystem, das mehrere Etagen autonom reinigt und damit eine der hartnäckigsten Herausforderungen im Haushalt löst. Im Kern besteht der Cyber X aus drei Schlüsselkomponenten: dem Roboterstaubsauger, dem bionischen Treppensteigsystem QuadTrack und der Basisstation. Das QuadTrack-System ist das Herzstück und ermöglicht einen reibungslosen und sicheren Übergang zwischen den Etagen.

Die wichtigsten Funktionen:

Bionisches QuadTrack-Treppensteigsystem

Dreifacher Bremsschutz

Intelligentes 3DAdapt-Sichtsystem

Unabhängige Hochleistungsakkus

Mit dem Cyber10 Ultra stellt Dreame den branchenweit ersten Roboterstaubsauger vor, der autonom Reinigungswerkzeuge einsetzt und vom CyberDes Bionic Ecosystem angetrieben wird. Er gelangt an Stellen, die andere Staubsauger nicht erreichen – zwischen Stuhlbeinen, unter Schränken und in tiefe Ecken – und kann sogar Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 500 g aufnehmen. Der intelligente, präzise und freihändige Cyber10 Ultra stellt eine bedeutende Verbesserung in der Haushaltsreinigung dar. Der CyberDex Hyper-Flex-Arm ahmt mit vier Gelenken und fünf Freiheitsgraden menschliche Bewegungen nach und kann verschiedene Reinigungswerkzeuge selbstständig bedienen. Das 360° TriSight-Sichtsystem erfasst die Umgebung in 3D und vermeidet Hindernisse für eine intelligente und sichere Navigation.

Die Aqua-Serie: Frischwasserwischen für makellose Böden

Das Herzstück der neuen Aqua-Serie ist ein Rollmopp mit Echtzeit-Frischwasserreinigung, der während des Betriebs makellos sauber bleibt und für gleichbleibend hygienische Ergebnisse und eine intelligentere, effizientere Bodenpflege in Haushalten sorgt. Der Aqua10 Ultra Roller Complete der Serie sorgt für schnelles, hygienisches Wischen bei minimalen Wartungsaufwand. Der AutoSeal Roller Guard schützt Teppiche vor Nässe, und ThermoHub 100°C Self-Cleaning sorgt dafür, dass die Rolle frisch und einsatzbereit für den nächsten Gebrauch bleibt. Der Aqua10 Ultra Track Complete bringt dabei fortschrittliche Wischtechnologie zum Leben – mit TrackSync Constant Hot Water Mopping, dem ersten Frischwasser-Reinigungssystem von Dreame. Speziell entwickelt für Hartböden verfügt er über eine grössere Kontaktfläche mit stärkerem Anpressdruck, wodurch hartnäckige, festsitzende Flecken und tiefe Bodenritzen mühelos beseitigt werden können.

Matrix10 Ultra: Der weltweit erste intelligente Staubsaugerroboter mit Multi-Mopp-Wechsel

Der Matrix10 Ultra verfügt über die branchenweit erste Multi-Mop-Wechselstation und ein Fach für drei Reinigungslösungen, wodurch er sich automatisch mit den richtigen Mopp-Pads an verschiedene Bereiche anpasst. Er fasst bis zu drei Mopp-Typen, die je nach Raumtyp oder Reinigungsbedarf gewechselt werden können: Scheuerpads mit Nylonborsten für Fett in der Küche, wasserspeichernde Schwammpads für Badezimmer und Thermomopp-Pads für andere Räume, die eine konstante Temperatur für eine verbesserte Reinigung aufrechterhalten.

V20 Pro und V30: Intelligente kabellose Staubsauger für verwicklungsfreie Reinigung ohne Lücken

Die neuesten kabellosen Stabstaubsauger von Dreame, der V20 Pro und der V30, bringen ein neues Mass an Effizienz und Präzision in die Haushaltsreinigung. Gesteuert durch intelligente Infrarotsensoren bewegt er sich präzise entlang von Wänden und Möbeln und saugt sowohl Feinstaub als auch grössere Verschmutzungen direkt in den Saugkanal – ohne Lücken, mit einem Abstand von nur 0 mm. So werden Kanten in einem einzigen Durchgang vollständig gereinigt, was die Reinigung des Zuhauses schneller, gründlicher und müheloser macht.

Der dynamische Bürstenkopf OmniX 2.0 passt sich automatisch an jeden Bodentyp an, von dicken Teppichen bis hin zu Hartholz, während der integrierte, um 90° klappbare und 4-stufig ausziehbare Stiel es Benutzenden ermöglicht, problemlos unter niedrige Möbel zu gelangen.

A3 AWD-Serie: Intelligente, KI-gestützte Roboter-Rasenmäher

Die A3 AWD-Serie umfasst die bislang fortschrittlichsten Mähroboter von Dreame. Sie wurden für freihändiges, präzises Mähen entwickelt und verfügen über OmniSense 3.0-Navigation, Edge-Master 2.0-Kantenschneidefunktion und 4WD-Nabenmotoren. Damit bewältigen sie mühelos Steigungen, unebenes Gelände und komplexe Rasenflächen mit mehreren Zonen und liefern dabei makellose Ergebnisse von Rand zu Rand.

Verfügbarkeiten

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kommt am 8. September 2025 zum Preis von CHF 1'399.00 (Einführungsrabatt von 200.00 CHF für zwei Wochen) auf den Markt. Der Aqua10 Ultra Track Complete wird am selben Tag ebenfalls in den Farben Weiss und Schwarz zum Preis von CHF 1'399.00 erhältlich sein.

Der Dreame Matrix10 Ultra wird am 22. September 2025 zum Preis von CHF 1'499.00 (mit einem Rabatt von CHF 200.00 in der ersten Woche) auf den Markt kommen.

Der Dreame V30 (CHF 549.00, CHF 80.00 Einführungsrabatt) und der V20 Pro (CHF 369.00, CHF 30.00 Einführungsrabatt) sind ab dem 22. September 2025 erhältlich, die Sonderangebote gelten bis zum 5. Oktober 2025.

Alle Produkte werden auf der offiziellen Website von Dreame, sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

Die Serien Dreame Cyber10 Ultra und A3 AWD werden Anfang 2026 folgen. Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Kanälen von Dreame.