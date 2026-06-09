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Patrick Hediger
9. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

ebs TeleNet AG schliesst sich Quickline-Verbund an

Der Quickline-Verbund erfreut sich am neuen Zuwachs: Die ebs TeleNet AG (ebs) ist im März 2026 diesem national tätigen Verbund bestehend aus regionalen Netzbetreibern und Energieversorgern beigetreten.

Egon Perathoner, CEO Quickline und Simon Hediger, Bereichsleiter Internet und TV ebs TeleNet AG.

© Quickline

ebs wird neu ab Ende August 2026 die Kundinnen und Kunden in Schwyz mit Quickline Internet, TV, Mobile und Festnetz versorgen.

Nach dem Rückzug des aktuellen Providers vernetzt ebs die Region Schwyz ab Ende August neu mit den attraktiven und mehrfach ausgezeichneten Quickline-Produkten. ebs ist bereits im März 2026 dem Quickline-Verbund beigetreten und bereitet seitdem diesen Wechsel sorgfältig vor.

«Seit über zwanzig Jahren ist die ebs TeleNet AG fest in der Region verankert und sorgt für sichere, leistungsstarke Verbindungen sowie schnellen, persönlichen Service. Mit Quickline als Partnerin bauen wir dieses Versprechen weiter aus und bieten mehr Leistung, spürbare Vorteile und ein erstklassiges Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden. Gemeinsam schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für die Region mit Nähe, Verlässlichkeit und höchster Qualität.», kommentiert Simon Hediger, Bereichsleiter Internet und TV bei der ebs TeleNet AG.  

«Wir freuen uns sehr, einen weiteren neuen Partner für den Quickline-Verbund gewonnen zu haben. Dies setzt ein wichtiges Zeichen im Markt und gegenüber den Kundinnen und Kunden, dass Quickline eine starke nationale Telekommunikationsanbieterin mit regionaler Nähe ist. Quickline überzeugt mit ihrer Kompetenz in der Entwicklung und Vermarktung von Telekommunikationsprodukten während die ebs TeleNet AG den persönlichen Kundenservice vor Ort sicherstellt» kommentiert Egon Perathoner, CEO Quickline, den Beitritt. 

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