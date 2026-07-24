24. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 29
In der Kalenderwoche 29 vom 13. bis zum 19. Juli 2026 standen die Artikel «Kleiner Excel-Spick von Microsoft» und «Finanzen im Griff» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 29 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 13. bis zum 19. Juli 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Rang 2
Finanzen im Griff - PCtipp zeigt wie
Rang 3
Rang 4
Smartes Bewässerungssystem Mova L10 im PCtipp-Test
Rang 5
CalcMaps – Karten messen und vermessen
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Dieses Videos hatte in der Kalenderwoche 29 die meisten Abrufe:
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