Kostenlose Google Summer Academy 2026

Im Zentrum des Angebots stehen Webinare zum Thema «Künstliche Intelligenz»; darüber hinaus gibt es eine breite Palette an weiteren Themen. Insgesamt kann aus weit über 20 Live-Webinaren gewählt werden.

Mit der «Summer Academy 2026» unterstützt Google zusammen mit qualifizierten Partnern noch mehr Unternehmen, Communities und Privatpersonen dabei, digitale Kompetenzen zu erlernen. Diese sollen dabei helfen, die Chancen der Digitalisierung - und insbesondere der Künstlichen Intelligenz (KI) - noch besser nutzen zu können.

Kostenlose Live-Webinare zu vielfältigen Themen - KI steht im Mittelpunkt

Mit Schulungen zu vielfältigen digitalen Fragestellungen ermöglicht es die «Google Summer Academy» allen Interessierten, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und damit einen entscheidenden Schritt in der beruflichen Entwicklung zu machen. In diesem Sommer steht das Thema Künstliche Intelligenz in all ihren Facetten im Fokus – Experten von Google und Partnern bieten Einblicke, wie AI-Tools im Geschäftsalltag oder auch für die persönliche Karriere am zielführendsten eingesetzt werden können.

Mehr Informationen zu den Kursen der «Summer Academy» sind in der Programmübersicht zu finden: https://rsvp.withgoogle.com/events/google_summer_academy_2026/.

