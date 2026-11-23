Trotz gedämpfter Konsumstimmung und zunehmender Konkurrenz durch internationale Plattformen blickt der deutsche Onlinehandel überwiegend optimistisch in die Zukunft. Das zeigt die neue Studie «Trends im E-Commerce 2026» des EHI Retail Institute, die auf dem Handelskongress Deutschland in Berlin vorgestellt wurde. Demnach erwarten 91 Prozent der befragten Führungskräfte aus dem deutschsprachigen B2C-Onlinehandel steigende Umsätze in den kommenden fünf Jahren. Mehr als ein Fünftel rechnet sogar mit einem starken Wachstum.

Allerdings dürfte der wirtschaftliche Druck weiter zunehmen. 46 Prozent der Befragten erwarten sinkende Margen, 83 Prozent gehen von einer zunehmenden Marktkonzentration aus. Zudem rechnen 80 Prozent mit einer spürbaren Verschärfung des Wettbewerbs durch internationale Plattformen.

«Der Wettbewerb im E-Commerce wird nicht nur um Produkte und Preise geführt, sondern um den Zugang zur Kundschaft. Entscheidend wird sein, wer neue Technologien wirtschaftlich in relevante Kundenerlebnisse übersetzen kann», erklärt E-Commerce-Experte Lars Hofacker.

KI und Agentic Commerce als zentrale Zukunftstrends

Als wichtigste Entwicklungen für die kommenden Jahre identifiziert die Studie die KI-Bereitschaft der Unternehmen, die sogenannte AI-Readiness, sowie Agentic Commerce. Dabei geht es einerseits um die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz, andererseits um KI-Assistenten, die Verbraucher bei der Produktsuche, Auswahl und perspektivisch auch beim Kauf unterstützen.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Qualität der verfügbaren Daten. 94 Prozent der Befragten halten sie für eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen KI-Einsatz. 91 Prozent erwarten, dass hochwertige und strukturierte Produktdaten künftig zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb werden. Allerdings sehen sich viele Unternehmen hier noch nicht ausreichend vorbereitet: Nur 51 Prozent geben an, bereits über genügend strukturierte Daten zu verfügen.

Auch das Einkaufsverhalten dürfte sich durch KI grundlegend verändern. 91 Prozent der Befragten erwarten, dass künftig relevante Teile ihrer Kundschaft KI-Anwendungen für die Produktsuche, Auswahl und Kaufvorbereitung nutzen werden. 85 Prozent gehen davon aus, dass die Sichtbarkeit von Marken und Produkten in KI-generierten Antworten zu einer zentralen Marketingdisziplin wird. Dass KI-Agenten künftig auch Käufe vollständig oder teilweise selbstständig abwickeln, erwarten 57 Prozent.

Kleinere Onlinehändler geraten unter Druck

Neben dem technologischen Wandel dürfte die zunehmende Marktkonzentration den E-Commerce prägen. Insbesondere kleinere Anbieter stehen nach Einschätzung der Befragten vor schwierigen Jahren. 74 Prozent erwarten in diesem Segment innerhalb der kommenden fünf Jahre eine Konsolidierung.

Besonders stark betroffen sein dürften einzelne Handelsbranchen. 81 Prozent der Befragten sehen die Bekleidungsbranche unter erheblichem Konsolidierungsdruck, gefolgt von der Unterhaltungselektronik mit 72 Prozent und dem Schuhhandel mit 69 Prozent.

Insgesamt beurteilen acht von zehn Befragten die Perspektiven des E-Commerce bis 2031 dennoch positiv. Die Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass Umsatzwachstum allein künftig kaum ausreichen dürfte, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Entscheidend werden zunehmend der wirtschaftlich erfolgreiche Einsatz von KI, eine hohe Datenqualität und die Fähigkeit sein, die Kunden auch über neue digitale Einkaufsplattformen zu erreichen.