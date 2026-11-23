OSIRIS ist die erste Webanwendung für die gesamte Armee, die das Kompetenzzentrum Weltraum vollständig selbst entwickelt hat. Sie ist Teil des Ausbaus der Weltraumfähigkeiten der Schweizer Armee.

Die Webanwendung OSIRIS (Overflight Situation based on the Internal Recognized Image of Space) nutzt spezialisierte, eigene Datenbanken der Schweizer Armee sowie externe Quellen, um Satellitenüberflüge vorherzusagen. Damit unterstützt sie die militärische Lagebeurteilung und trägt zur Planung eigener Aktionen sowie zum Schutz der eigenen Truppen vor potenzieller Beobachtung aus dem Weltraum bei. Die Webanwendung steht der Schweizer Armee in Kürze zur Verfügung und kann dezentral auf Computern sowie auf Mobiltelefonen genutzt werden.

Zusammenarbeit zwischen Armee und Industrie

Die Entwicklung zeigt, wie die Armee ihr Fachwissen und ihre technologischen Kompetenzen einsetzt, um eigenständig Lösungen für militärische Bedürfnisse zu erarbeiten. Die neue Anwendung ist das Ergebnis einer mehr als 10 Jahre andauernden Zusammenarbeit verschiedener Partner aus dem VBS und der Industrie. So ist ergänzend zu OSIRIS mit ORIXA von Beyond Gravity auch eine kommerzielle Variante entstanden. Die Zusammenarbeit zeigt, wie militärisches Fachwissen und industrielle Kompetenzen zusammengeführt werden können. Sie unterstreicht die Bedeutung der engen Kooperation mit Schweizer Unternehmen und Hochschulen beim Aufbau militärischer Fähigkeiten.

Weltraumfähigkeiten stärken die Verteidigungsfähigkeit

Der Weltraum gewinnt für die militärische Sicherheit zunehmend an Bedeutung. Satelliten ermöglichen wichtige Dienstleistungen in den Bereichen Kommunikation, Navigation und Aufklärung, können aber auch zur Beobachtung militärischer Aktivitäten eingesetzt werden. Für die Schweizer Armee ist es deshalb entscheidend, Aktivitäten im Weltraum zu verfolgen und mögliche Auswirkungen auf die eigenen Formationen frühzeitig zu erkennen. Mit der Gesamtkonzeption Weltraum hat die Armee die Grundlagen für den gezielten Aufbau ihrer militärischen Weltraumfähigkeiten geschaffen. Dazu gehören insbesondere die Erfassung und Beurteilung der Weltraumlage, die Erdbeobachtung, die Telekommunikation, die Präzisionsnavigation sowie der Schutz vor weltraumgestützter Aufklärung. Eine zentrale Rolle übernimmt das per 1. Januar 2026 geschaffene Kompetenzzentrum Weltraum. Es verantwortet die Konzeption, Entwicklung, Ausbildung und Anwendung der entsprechenden Fähigkeiten. OSIRIS leistet einen konkreten Beitrag zu diesem Fähigkeitsaufbau.

