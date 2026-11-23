Xiaomi hat diese Woche nicht nur seine neuen Smartphone-Flaggschiffe 18 Pro und 18 Pro Max gezeigt, sondern auch mehrere Wearables vorgestellt, die ab sofort verfügbar sind: die Smartwatch S5 41mm, den Fitnesstracker Band S11 und seinen ersten Clip-On-Open-Ear-Kopfhörer.

Die Xiaomi Watch S5 41mm hat ein 9,9 Millimeter schlankes Edelstahlgehäuse mit neu gestalteten, beweglichen Bandanstössen, die sich der Kontur des Handgelenks anpassen. Die Varianten in Blau und Schwarz verfügen für 229,99 Euro über Lünetten aus Edelstahl und Armbänder aus Fluorkautschuk. Die Ausführung in Ceramic White kombiniert eine Keramiklünette mit einem Echtlederarmband und kostet 249,99 Euro. In der Schweiz sind die Uhren für 229 Franken zu haben.

Das 1,32 Zoll grosse runde Amoled-Display Dank erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3'000 nits. Der Akku mit 590 mAh soll bis zu 14 Tage Laufzeit ermöglichen. Als erste Xiaomi-Smartwatch unterstützt die Xiaomi Watch S5 41 mm Google Wallet und ermöglicht so bequemes Bezahlen am Handgelenk. Per NFC lassen sich unterstützte Bankkarten sicher hinterlegen und kontaktlose Zahlungen vornehmen. Als Alternative kann Xiaomi Pay genutzt werden.

Mit mehr als 150 Sportmodi begleitet die Smartwatch Nutzer von der täglichen Bewegung bis zum regelmässigen Training. Die Funktion Workout Picks empfiehlt Trainingsarten und -dauer, abgestimmt auf Wetter, körperliche Verfassung, Trainingsgewohnheiten und Fitnesslevel. Health Summary wertet mehr als 50 Fitness-, Schlaf- und Gesundheitswerte aus und macht auffällige Veränderungen sichtbar.

Das Xiaomi Band 11

Bei Fitnessarmbändern gehört Xiaomi zu den führenden Anbietern und legt jetzt das Band 11 nach: Die Standardversion ist mit einem Aluminiumrahmen in Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose für 59,99 Euro und in Moon Gold für 64,99 Euro erhältlich. Mit NFC kosten diese Versionen 79,99 Euro. Ausserdem stehen zusätzlich eine Ausführung mit perlweisser Keramik sowie eine lavendelviolette Unibody-Variante aus Metall für 89,99 Euro zur Wahl. Verschiedene Armbänder setzen weitere Akzente und ermöglichen individuelle Kombinationen. In der Schweiz kosten die Armbänder zwischen 59 und 89 Franken.

Das schlanke Armband verfügt über ein 1,72 Zoll grosses Amoled-Display mit symmetrisch angeordneten, besonders schmalen Rändern. Dank einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2'000 Nits bleibt es auch im Freien gut ablesbar. Im Light-Modus soll der Akku der Standardversion eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen bieten, bei den NFC-Modellen sollen es bis zu 18 Tage sein.

Ein Dual-LED-Dual-PD-PPG-Sensor und ein von Xiaomi entwickelter Algorithmus ermöglichen eine Herzfrequenzmessung mit bis zu 98,2 Prozent Genauigkeit. Mehr als 150 Sportmodi und die automatische Erkennung von sechs Aktivitäten unterstützen Nutzer dabei, ihre Trainingseinheiten zu erfassen. Der Vitality Score fasst die jüngste Aktivität übersichtlich zusammen. Dank der Wasserbeständigkeit bis 5 ATM¹ und der Herzfrequenzmessung unter Wasser lassen sich Aktivitäten auch beim Schwimmen aufzeichnen. Für die Schlaferfassung kombiniert das Smart Band 11 den Sleep Algorithm 2.0 zur Erkennung des Einschlafzeitpunkts und der Schlafphasen mit einer HRV-Messung während des Schlafs.

Premiere für den Clip-Kopfhörer

Als erster Clip-on-Open-Ear-Kopfhörer von Xiaomi tritt der Clip in Sand Gold, Pearl White, Graphite Black und Frost Purple für 149,99 Euro an. Jeder Ohrhörer wiegt nur 5,5 Gramm und ist gemäss IP57 geschützt. Der flexible Bügel aus Formgedächtnislegierung passt sich unterschiedlichen Ohrformen an. Das offene Design lässt den Gehörgang frei, sodass die Umgebung weiterhin wahrgenommen wird. Das RingBox-Ladeetui passt mit einer an ein Schmuckkästchen angelehnten Form zum Design. In der Schweiz sind die Clip für 149 Franken erhältlich.

Für vollen und detailreichen Klang ist der Xiaomi Clip mit einem 11-mm-Dynamiktreiber und einer mikrokristallinen, metallbeschichteten Membran ausgestattet. DRC- und Bassverstärkungs-Algorithmen optimieren zusätzlich die Wiedergabe tiefer Frequenzen. Das gerichtete Klangdesign lenkt den Ton zum Gehörgang und soll so Schallverluste begrenzen. Für klare Telefonate sorgen drei Mikrofone und eine Voice Pickup Unit (VPU) sowie ein Knochenschallmikrofon zur Spracherfassung mit der KI-gestützten Geräuschunterdrückung zusammen.

Der Xiaomi Clip soll bis zu neun Stunden Musikwiedergabe mit einer Akkuladung und bis zu 38 Stunden in Verbindung mit dem Ladeetui ermöglichen. Die intelligente Tragekennung pausiert die Wiedergabe automatisch, wenn die Ohrhörer abgenommen werden, und setzt sie beim Wiederaufsetzen fort.