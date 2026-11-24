Der Schweizer Online-Marktplatz Ricardo hat Mitte November 2026 eine Nachrichtenfunktion für die Abwicklung von Käufen und Verkäufen eingeführt. Wer nach dem Kauf etwa einen Abholtermin vereinbaren oder eine Sendungsnummer weitergeben will, kann das direkt auf der Plattform erledigen. Der Messenger ist laut Ricardo standardmässig aktiv und steht nach dem Kauf 60 Tage lang zur Verfügung. Käufe mit «Käuferschutz+» sind davon ausgenommen.

Wo der Messenger zum Einsatz kommt, zeigt Ricardo der Gegenpartei die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse nicht mehr automatisch an. Wer die eigenen Kontaktdaten weitergeben möchte, kann das weiterhin tun. Ricardo will damit den Wechsel zu externen Kanälen wie WhatsApp, SMS oder E-Mail seltener nötig machen. Dort versuchen Betrüger etwa mit gefälschten Zahlungsbestätigungen oder vorgetäuschten Kurieraufträgen, an Zugangsdaten oder Kreditkarteninformationen zu gelangen.

Laut Medienmitteilung bewertet der Messenger das Risiko von Nachrichten automatisiert. Das sogenannte Risk-Scoring soll betrügerische Nachrichten in Echtzeit erkennen und blockieren. Zusätzliche Filter warnen die Nutzenden bei verdächtigen Aktivitäten. Welche Kriterien in die Risikobewertung einfliessen, legt Ricardo in der Mitteilung nicht offen.

Für den Chat gelten zudem feste Regeln. Nachrichten mit Weblinks oder Kreditkartendaten werden blockiert. Angaben, die für die Abwicklung eines Kaufs nötig sein können, etwa eine IBAN, eine Abholadresse oder eine Sendungsnummer, lassen sich weiterhin teilen. Wer eine verdächtige Nachricht erhält, kann die Unterhaltung blockieren und den Kundendienst kontaktieren. Ricardo zufolge kann dieser einen Vorfall besser einordnen, wenn der Austausch auf der Plattform stattgefunden hat.