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Christian Bühlmann
6. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

Davos wird zur ersten Robot City Europas

Mehr als 50 Roboter aus Europa, China und den USA arbeiten derzeit mitten in Davos. Der erste Davos Tech Summit zeigt damit erstmals Robotik-Anwendungen im öffentlichen Raum. Fachleute diskutieren zudem über Physical AI, Cybersecurity und Europas Rolle in der Robotik.

Sicher noch gewöhnungsbedürftig, aber morgen vielleicht schon alltäglich: Kaufberatung durch Unitree G1 humanoid.

© Davos Tech Summit

Mehr als 50 Roboter sind derzeit im Rahmen des ersten Davos Tech Summit im öffentlichen Raum der Bündner Alpenstadt im Einsatz. Die Maschinen übernehmen Aufgaben in Geschäften, auf Strassen und in den Bergen oder demonstrieren Anwendungen in Bereichen wie Logistik, Industrie, Pflege und öffentlicher Sicherheit. Laut den Veranstaltern soll die Veranstaltung einen Ausblick darauf geben, wie Roboter künftig den Alltag unterstützen könnten.

Zum Auftakt wurden erstmals die «Robot City Awards» vergeben. In der Kategorie «Most Impactful Real-World Deployment» gewann der vierbeinige Roboter ANYmal des Schweizer Unternehmens ANYbotics. Ausschlaggebend war die Integration der von ihm erfassten Inspektionsdaten in SAP-Systeme. Der Lieferroboter FlashBot Max des chinesischen Herstellers Pudu erhielt die Auszeichnung für den grössten gesellschaftlichen Nutzen.

Begleitet wird die Ausstellung von einer Fachkonferenz mit rund 80 Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie. Vertreten sind unter anderem ETH Zürich, EPFL, NASA, NVIDIA, ABB und Siemens. Themenschwerpunkte sind Physical AI, autonome Systeme, Cybersecurity sowie ethische Fragestellungen rund um den Robotereinsatz.

Am Samstag öffnet der Summit seine Türen für die breite Bevölkerung. Beim Family Day können Besucherinnen und Besucher Roboter in geführten Rundgängen erleben sowie an Workshops teilnehmen. Ziel der Veranstalter ist es, Robotik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und den Austausch zwischen Forschung, Industrie und Gesellschaft zu fördern.

Warum nicht ein Roboter als Lehrperson oder Coach? Agibot X2 im Austausch mit Studenten

 © Davos Tech Summit

Spezialisierte Roboter können auch brenzlige Situationen meistern. Hier ein Showcase bei der Brandbekämpfung.

 © Davos Tech Summit

In Davos verkehrten autonome Shuttles - sehr zur Freude der Konferenzteilnehmer (und Touristen).

 © Davos Tech Summit

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