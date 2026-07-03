Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
3. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 26

In der Kalenderwoche 26 vom 22. bis zum 28. Juni 2026 standen die Artikel «Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen» und «Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© PCtipp

Die Kalenderwoche 26 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 22. bis zum 28. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen

Rang 2

Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren

Rang 3

Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter

Rang 4

Auf dem Weg zu 6G

Rang 5

Asus ExpertBook Ultra im PCtipp-Test

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos haben wir in der Kalenderwoche 26 veröffentlicht:

Kommentare

In eigener Sache
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Electra öffnet App für 800'000 Ladepunkte in ganz Europa
Eine Ladekarte für zahlreiche Netze: Über die eMSP-Funktion erhalten Nutzer in der Schweiz Zugang zu über 15'000 Ladepunkten - mit einer Electra-Ladekarte, Autocharge an Electra-Stationen und einem reibungslosen Start ohne App-Wechsel.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Jul 2026
Mehr erfahren
Honor Magic V6
News
Edler Falter: Das Honor Magic V6 kommt nach Europa
Honor bringt sein neues Flaggschiff nach Europa: Das Magic V6 ist ein Foldable mit grossem Display und einer sehr umfangreichen Ausstattung – das hat allerdings auch seinen Preis.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
2. Jul 2026
Mehr erfahren
Tests
Rasiert auf Kante
Mähroboter Segway Navimow i210 LiDAR Pro im PCtipp-Test
«Glatt wie ein Babypopo» soll der Segway Navimow i210 LiDAR Pro eine Rasenfläche von bis zu 1000 Quadratmeter und auch im hügeligen Gelände mähen können. Obs gelingt, verrät der PCtipp-Test.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
3. Jul 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Themenbild zum Swisscom Callfilter mit junger Frau und Smartphone
News
«Vorsicht: Spam Verdacht»
Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen
Swisscom lanciert für ihren Callfilter eine neue Funktion. Mit der Erweiterung des Callfilters um die Funktion «Vorsicht: Spam Verdacht» erkennen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe bei ihrem Smartphone auf einen Blick.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
News
Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Daher hat der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch die Kosten für die Nutzung des Smartphones im Ausland analysiert.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
5. Jun 2026
Themenbild Hitze im Sommer mit E-Bike und E-Scooter
News
Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter
Die grosse Sommerhitze hat auch Folgen für die Akkus von E‑Bikes, E‑Scootern und E-Autos.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Jun 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare