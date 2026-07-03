3. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 26
In der Kalenderwoche 26 vom 22. bis zum 28. Juni 2026 standen die Artikel «Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen» und «Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 26 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 22. bis zum 28. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen
Rang 2
Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren
Rang 3
Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter
Rang 4
Rang 5
Asus ExpertBook Ultra im PCtipp-Test
PCtipp YouTube-Kanal
Diese Videos haben wir in der Kalenderwoche 26 veröffentlicht:
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