Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 26

Die Kalenderwoche 26 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 22. bis zum 28. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen

Rang 2

Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren

Rang 3

Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter

Rang 4

Auf dem Weg zu 6G

Rang 5

Asus ExpertBook Ultra im PCtipp-Test

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos haben wir in der Kalenderwoche 26 veröffentlicht: