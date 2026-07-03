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Patrick Hediger
3. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

PCtipp Abobonus

Übersetzungsgerät: Pocketalk S2 mit Stimme und Kamera für 219 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 80 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Übersetzungsgerät: Pocketalk S2 mit Stimme und Kamera für 219 Franken bestellen.
© Brack

Kompakter Übersetzer in über 92 Sprachen

Zwei‑Wege‑Übersetzungsgerät von Pocketalk S2 mit Stimme & Kamera

Sie kennen das: Sie stehen im Ausland, möchten etwas fragen und plötzlich fehlt Ihnen das richtige Wort. Genau hier macht der Pocketalk S2 den Unterschied. Statt unsicher zu gestikulieren oder lange nach Übersetzungen zu suchen, sprechen Sie einfach drauflos und werden sofort verstanden.

Ob Sie im Urlaub nach dem Weg fragen, im Restaurant bestellen oder im Geschäft mit internationalen Partnern sprechen. Sie treten direkt sicherer und entspannter auf. Auch spontane Gespräche werden wieder möglich, ganz ohne Stress oder Missverständnisse.

Der Pocketalk S2 gibt Ihnen die Freiheit, sich überall klar auszudrücken. Sie sind nicht mehr abhängig von Apps, WLAN oder der Hilfe anderer. Einfach einschalten und loslegen.

Merkmale

  • Übersetzungen in über 92 Sprachen
  • Grosser Touchscreen mit zusätzlicher Textanzeige
  • Ein-Knopf-Übersetzung für schnelle Gespräche
  • Geräuschunterdrückende Mikrofone und starke Lautsprecher

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 26.6. bis 5.7.2026 gültig und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 219.– statt 299.– Franken

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