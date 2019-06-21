Einkaufen bei Farmy.ch: Das müssen Sie wissen

Wir haben uns den Shop wie bei Migros und Coop am Desktop angeschaut, doch es ist auch eine App verfügbar (Android, iOS). Der Web-Auftritt wirkt frisch, bunt und trotzdem mit klarer Linie übersichtlich gestaltet. Oben befinden sich die Kategorien Markt, Weinkeller, Frischgerichte, Baby & Kind und Tiernahrung. Bei Markt ist durch ein grünes «Band» auf einen Blick ersichtlich, welche Lebensmittel gerade Saison haben. Es ist jeweils angegeben, wo dieser Artikel herkommt, beispielsweise von der bekannten Jucker-Farm. Beim Markt, zum Beispiel, kann man ausserdem nach Geschmack (Fruchtig), Passend zu (Geflügel) oder Speisezeit (Znacht) filtern.

Darunter gib es Körbe & weiteres, Früchte & Gemüse, Milch & Eier, Fleisch & Fisch, Bäckerei, Getränke & Weine, Vorratskammer, Vegan Corner und Drogerie & Kosmetik. Die Vorratskammer bietet zum Beispiel Eingemachtes, wie man das vom Grosi vielleicht noch kennt (die Redaktorin zumindest nicht aus eigener Erfahrung).

Auf der Home-Seite, wenn Sie etwas herunterscrollen, finden Sie Themen wie Jetzt ist Spargelzeit oder Grillsaison.

2. Suchresultate filtern

Wer nach einem Produkt oder nach einem Hersteller sucht, findet in der Mitte die Resultate und links davon mehrere Filteroptionen. So kann man sich zum Beispiel bei einer Suche nach Joghurt nur Joghurt aus Kuhmilch anzeigen lassen oder nur Produkte mit dem Bio-Suisse-Knospe-Label.