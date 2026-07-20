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Boris Boden
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Patrick Hediger
20. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Emporia bringt das Smart.8 mit Display-Garantie

Mit dem Smart.8 bringt Emporia ein Smartphone für die ältere Generation, bei dem ein Schwerpunkt auf dem Schutz des Gehäuses und des Displays liegt, für das es auch eine besondere Garantie gibt.
Das Emporia Smart.8

Das Emporia Smart.8 kommt mit der charakterisitschen Hülle des Herstellers, die verbessert wurde 

© Emporia

Emporia bringt mit dem Smart.8 das erste neue Smartphone nach der Übernahme durch Xplora. «Mit dem Emporia Smart.8 sprechen wir konkret die Zielgruppe 65+ an, im Herbst ziehen wir dann mit dem Modell ME.8 nach, das sich an Kundinnen und Kunden ab 50 Jahren richten wird», erklärt Karin Schaumberger, Vertriebs- und Marketingchefin bei Emporia, die Positionierung des Gerätes.

Ein Schwerpunkt des in Österreich entwickelten und designten Smartphones ist der Schutz des Gehäuses und des Displays. So gibt Emporia eine einjährige Garantie auf das Display und übernimmt in diesem Zeitraum bei einem Bruch die Kosten für den Ersatz sowie die Reparatur und den Transport. Ausserdem ist das IP54-zertifizierte Gehäuse an den Kanten mit Protektoren aus Gummi ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten ist das bekannte Smartcover des Herstellers, mit dem das Smartphone auch im geschlossenen Zustand bedient werden kann. Es wurde beim Material und der Funktionalität optimiert. Für Sicherheit soll der patentierte No-Panic-Button auf der Rückseite sorgen. Standardmässig ausgeliefert wird das Smart.8 mit der einfach bedienbaren Emporia-Oberfläche, die auf Android 16 aufsetzt.

Die technische Ausstattung umfasst ein 6,4-Zoll-OLED-Display, einen MediaTek Dimensity 7300 Achtkern-Prozessor, 5G, 6 GB RAM, 128 GB erweiterbaren Datenspeicher, eine 32-Megapixel-Frontkamera und eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse. Der austauschbare 3.880-mAh-Akku kann drahtlos geladen werden, beim Laden per Kabel sind bis zu 33 Watt möglich.

Das Smart.8 kommt in diesen Tagen für 459.99 Franken oder 499 Euro zunächst online auf den Markt, ders ttionäre Handel wird ab September bedient. Beim Kauf gibt es eine Geld-zurück-Garantie für 60 Tage. 

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