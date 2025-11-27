Text aus einer Fehlermeldung kopieren

Einmal auf eine Programm-Start-Verknüpfung geklickt – und peng! – stürzt die Anwendung (hier ein Game) gleich wieder ab. Nicht ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen.

Wer die Fehlermeldung für ein Support-Ticket oder für eine Internetrecherche verwenden will, tut gut daran, sie möglichst genau wiederzugeben.

Lösung: Aber müssen Sie die jetzt abtippen? Nein, müssen Sie nicht. Klicken Sie den Titelbalken der Fehlermeldung an, sodass die Fehlermeldung zum aktiven Fenster wird. Jetzt versuchen Sie es einmal mit dem einfachsten Shortcut, den Sie ohnehin schon kennen: Ctrl+C (Strg+C).

Öffnen Sie nun ein Notepad-Fenster, eine Mail, die Websuche oder wo auch immer Sie die Fehlermeldung reinkopieren wollen. Drücken Sie Ctrl+V (Strg+V). Wenn es sich um den klassischen Fehlermeldungstyp unter Windows handelt, dann erscheint der komplette Text, inklusive Titelbalken und OK-Button.

Falls es trotzdem nicht geht: Haben Sie zufällig die neuen PowerToys installiert? Die bringen auch einen Textextraktor mit, den wir hier vorgestellt haben.