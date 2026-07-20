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Patrick Hediger
20. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Vier Millionen Downloads und Landmarken für die swisstopo-App

Seit ihrer Lancierung im Juli 2020 wurde die swisstopo-App über vier Millionen Mal heruntergeladen. Mit dem aktuellen Release ergänzt swisstopo seine Karten-App mit neuen Landmarken. Die Neuerung unterstützt Nutzende dabei, passende Ziele einfacher zu finden und sich auch in unbekannter Umgebung rasch zurechtzufinden.

Bessere Orientierung dank Landmarken

© swisstopo

Die kostenlose Karten-Applikation des Bundesamts für Landestopografie dient der einfachen Orientierung sowie der Planung, Durchführung und Aufzeichnung von Touren und ist die ideale Begleiterin für Outdoor-Aktivitäten. An sonnigen Wochenenden wird die swisstopo-App bis zu 300'000 Mal pro Tag geöffnet.

Besser orientiert mit Landmarken

Die in der Base Map neu eingeführten Landmarken unterstützen die Orientierung vor Ort, indem markante und leicht wiedererkennbare Objekte besonders hervorgehoben werden. Dazu gehören beispielsweise Berggipfel, auffällige Bauwerke oder bekannte Naturdenkmäler. Durch ihre vereinfachte, charakteristische Darstellung lassen sich solche Objekte leichter in der realen Umgebung erkennen. Landmarken wie der Rheinfall, das Berner Münster oder der Piz Bernina erleichtern insbesondere in unbekannten Gebieten die räumliche Orientierung und das Wiederfinden des eigenen Standorts. Durch Antippen einer Landmarke können weiterführende Informationen zum jeweiligen Objekt aufgerufen werden.

Effizientere Suche

Suchanfragen funktionieren jetzt sprachübergreifend, sodass beispielsweise sowohl «Genf» als auch «Genève» zum gewünschten Ergebnis führen. Suchbegriffe mit Rechtschreibfehlern oder Dialektschreibweisen werden ebenfalls zuverlässig erkannt. So findet die Suchfunktion beispielsweise bei Eingabe von «Pizzo Zucchero» den «Al Pizz Zücru» im Onsernone Tal. Darüber hinaus lassen sich individuell gespeicherte Routen und Markierungen direkt über die Suche wiederfinden.

Route nach eigenem Bedürfnis planen

Die Navigation in der App bietet zusätzliche Möglichkeiten, die optimale Route zu planen. Neu können Startort und Zeitpunkt einer Tour unabhängig vom aktuellen Standort frei gewählt werden. Zusätzliche Filter für Auf- und Abstiege erleichtern die Auswahl passender Routen und unterstützen eine gezielte und zuverlässige Tourenplanung.

Nutzungsorientiert weiterentwickeln

Das Bundesamt für Landestopografie entwickelt die swisstopo-App laufend weiter und passt sie kontinuierlich an die Bedürfnisse ihrer Nutzenden an. Rückmeldungen aus dem Support und Nutzendenbefragungen fliessen regelmässig in neue Funktionen ein. So sind beispielsweise die Landmarken in der Base Map ein weiteres Ergebnis dieses Prozesses.

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