Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
11. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Seniorentelefone

Emporia erneuert Smartphone-Portfolio

Emporia bringt im März eine neue Smartphone-Generation auf den Markt. Unternehmenschefin Eveline Pupeter blickt vorsichtig optimistisch auf 2026, verweist aber auf Unsicherheiten bei Kosten, Lieferketten und geopolitischen Rahmenbedingungen.

Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von Emporia

© (Quelle: Emporia - markuszahradnik.com)

Die achte Generation der Smartphones von Emporia soll im März in den Handel kommen. Die neue Serie wird nach Unternehmensangaben mit Android 16 ausgeliefert und bietet unter anderem NFC, einen Fingerabdrucksensor, eine Dreifach-Kamera sowie einen dedizierten Zugriff auf Googles KI-Assistent Gemini. 

Ein zentrales Merkmal der neuen Geräte bleibt die langfristige Nutzung. Emporia sichert für die Serie 8 Software-Updates über einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren zu. Zudem garantiert der Hersteller eine Ersatzteilverfügbarkeit über denselben Zeitraum sowie Akkus mit mindestens 1.000 Ladezyklen. Damit bleibt das Unternehmen seiner Strategie treu, Geräte auf eine längere Nutzungsdauer auszulegen.

Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr zeigt sich Emporia-Eigentümerin und Geschäftsführerin Eveline Pupeter zurückhaltend optimistisch. „Das alte Jahr war aufgrund der weltweit politischen Instabilität herausfordernd, aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass 2026 ein gutes Jahr wird“, sagt Pupeter. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen ein Absatzplus von rund fünf Prozent.

Ein wesentlicher Einschnitt für das Unternehmen war die Einführung des EU-Energielabels für Smartphones im Sommer 2025. Die neuen Vorgaben machten nach Angaben von Emporia umfangreiche Anpassungen notwendig. „Das Energielabel hat uns gezwungen, praktisch das gesamte Sortiment neu aufzustellen“, sagt Pupeter. Mehr als zwei Millionen Euro habe das Unternehmen in nachhaltigere Komponenten, veränderte Produktionsverfahren und umweltfreundlichere Verpackungen investiert. Ziel sei es gewesen, die Anforderungen für die entsprechende Zertifizierung zu erfüllen. „Das war eine Investition in die Zukunft“, so Pupeter.

Unsicher bleibt aus Sicht des Unternehmens die weitere Entwicklung bei zentralen Bauteilen. Vor allem bei Halbleiter-Chips beobachtet Emporia eine angespannte Lage. Der stark gestiegene Bedarf durch KI-Anwendungen habe in den vergangenen Monaten zu Engpässen und Preissteigerungen geführt. „Bisher konnten wir die Endverbraucherpreise für unsere Kundinnen und Kunden stabil halten, mal schauen, ob uns das 2026 auch noch gelingt“, sagt Pupeter. Wie sich die Kosten weiterentwickeln, sei derzeit schwer absehbar.

Zusätzliche Risiken sieht die Emporia-Chefin in geopolitischen Entwicklungen. „Kriege und Katastrophen können die Welt jederzeit in Turbulenzen bringen. Hoffen wir, dass das neue Jahr friedvoller und stabiler wird als das vergangene“, sagt Pupeter. Solche Ereignisse hätten direkte Auswirkungen auf Lieferketten, Produktionskosten und Planbarkeit.

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare