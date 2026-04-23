Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Suissedigital Jahresbilanz

Erfolgreiche Projekte, hohe Infrastruktur-Investitionen, Marktführerschaft in der TV-Verbreitung

Suissedigital schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. So realisierte der Wirtschaftsverband wichtige Projekte und leistete einen substanziellen Beitrag zur Sicherheit im Cyberraum.
© Suissedigital 

Die Mitglieder von Suissedigital investierten rund eine Milliarde Franken in die Kommunikationsinfrastruktur der Schweiz und verteidigten ihre Marktführerschaft in der TV-Verbreitung.

2025 war für Suissedigital und die Kommunikationsnetzbranche ein erfolgreiches Jahr. Wesentliche Gründe dafür sind:

  • ICT-Portal für KMU: Die Digitalisierung bietet KMU grosse Chancen. Stichworte dazu sind Effizienzsteigerung, zielgerichtetes Marketing und Datensicherheit. Oft fehlt KMU jedoch das Know-how, um von der Digitalisierung maximal profitieren zu können. Aus diesem Grund hat Suissedigital das Portal www.suissedigital.ch/kmu ins Leben gerufen. Es führt KMU zu ihren regionalen Digitalisierungspartnern und zeigt anhand konkreter Fallstudien bewährte Lösungen auf. Ergänzt wird das Portal durch ein Expertennetzwerk aus verschiedenen Bereichen der Digitalisierung.
  • Aufwertung der Replay-TV-Werbung: Als Verbreiterverband war Suissedigital massgeblich an der Weiterentwicklung des Modells für Replay-TV-Werbung beteiligt. Seit dieser Woche sind die Replay-Werbespots auch auf den TV-Sendern der SRG verfügbar.
  • Beitrag zur Sicherheit im Cyberraum: Die von Suissedigital entwickelten Cybersecurity-Tests wurden mehr als 5'150-mal (Test für Einsteiger), 2'830-mal (Test für Fortgeschrittene) und 390-mal (Test für KMU) absolviert. Diese Tests sensibilisieren die Öffentlichkeit und KMU für die Gefahren des Cyberraums und senken das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Alle drei Tests sind kostenlos auf Deutsch und Französisch unter www.suissedigital.ch verfügbar.
  • Hohe Investitionen in die Kommunikationsinfrastruktur der Schweiz: Die Mitglieder von Suissedigital sind so erfolgreich, dass sie jährlich rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau ihrer Fest- und Mobilfunknetze investieren können. Damit sind sie nicht nur wichtige Auftraggeber, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Vernetzung der Schweiz.
  • Stabilität im Mobilfunk und beim Breitbandinternet, Marktführerschaft im TV: Im vergangenen Geschäftsjahr gewannen die Suissedigital-Mitglieder im Mobilfunk 37'760 Abonnements (+1.1 %). Beim Breitbandinternet verzeichneten sie einen leichten Rückgang (-0.9 %). In der TV-Verbreitung sind sie trotz eines Rückgangs von 3,9 % weiterhin mit grossem Abstand Marktführer (Details siehe PDF-Dokument).

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.

Kommentare

Telekommunikation Sicherheit Mobile KMU
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Auf deutschen Smartphones sind im Schnitt fast 50 Apps installiert
Der Bitkom hat eine Befragung durchgeführt, wie viele und welche Apps die Deutschen auf ihren Smartphones nutzen. Die Zahl hat gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen, wobei Messenger den Nutzern am wichtigsten sind.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
23. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Google Cloud kündigt auf der Next ›26 den Beginn des «Agentic Enterprise» an
Google Cloud hat auf der Google Cloud Next 26 eine Reihe von Innovationen vorgestellt, die jeder Organisation dabei helfen sollen, ein Agentic Enterprise zu werden. 
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Apr 2026
Mehr erfahren
Home 26 - Logo
News
Schweizer Smart-Home-/Robot-Leitmesse
Home 26: neuer Messe-Stern in Zürich
Vom 18. bis 21. April 2026 präsentierte die Home Fair 2026 (kurz «Home 26») in der Messe Zürich ein umfassendes Abbild moderner Technikwelten. PCtipp war bei der Messe, die sich auf Smart Home, Robotik bis hin zu klassischen Haushaltsgeräte fokussierte, vor Ort.  Was kommt auf den Schweizer Markt? Alle Infos!
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
23. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
News
Phishing im Zusammenhang mit Verkäufen auf Ricardo.ch
Cyberkriminelle nutzen gezielt Verkaufsinserate auf Ricardo.ch, um Inserierende mit einer Kombination aus echten und gefälschten Nachrichten zu täuschen. Dabei versuchen sie, an die TWINT-Nummer und den TWINT-PIN der Betroffenen zu gelangen, um missbräuchliche Zahlungen vorzunehmen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare