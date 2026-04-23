Erfolgreiche Projekte, hohe Infrastruktur-Investitionen, Marktführerschaft in der TV-Verbreitung

Die Mitglieder von Suissedigital investierten rund eine Milliarde Franken in die Kommunikationsinfrastruktur der Schweiz und verteidigten ihre Marktführerschaft in der TV-Verbreitung.

2025 war für Suissedigital und die Kommunikationsnetzbranche ein erfolgreiches Jahr. Wesentliche Gründe dafür sind:

ICT-Portal für KMU : Die Digitalisierung bietet KMU grosse Chancen. Stichworte dazu sind Effizienzsteigerung, zielgerichtetes Marketing und Datensicherheit. Oft fehlt KMU jedoch das Know-how, um von der Digitalisierung maximal profitieren zu können. Aus diesem Grund hat Suissedigital das Portal www.suissedigital.ch/kmu ins Leben gerufen. Es führt KMU zu ihren regionalen Digitalisierungspartnern und zeigt anhand konkreter Fallstudien bewährte Lösungen auf. Ergänzt wird das Portal durch ein Expertennetzwerk aus verschiedenen Bereichen der Digitalisierung.

: Die Digitalisierung bietet KMU grosse Chancen. Stichworte dazu sind Effizienzsteigerung, zielgerichtetes Marketing und Datensicherheit. Oft fehlt KMU jedoch das Know-how, um von der Digitalisierung maximal profitieren zu können. Aus diesem Grund hat Suissedigital das Portal www.suissedigital.ch/kmu ins Leben gerufen. Es führt KMU zu ihren regionalen Digitalisierungspartnern und zeigt anhand konkreter Fallstudien bewährte Lösungen auf. Ergänzt wird das Portal durch ein Expertennetzwerk aus verschiedenen Bereichen der Digitalisierung. Aufwertung der Replay-TV-Werbung : Als Verbreiterverband war Suissedigital massgeblich an der Weiterentwicklung des Modells für Replay-TV-Werbung beteiligt. Seit dieser Woche sind die Replay-Werbespots auch auf den TV-Sendern der SRG verfügbar.

: Als Verbreiterverband war Suissedigital massgeblich an der Weiterentwicklung des Modells für Replay-TV-Werbung beteiligt. Seit dieser Woche sind die Replay-Werbespots auch auf den TV-Sendern der SRG verfügbar. Beitrag zur Sicherheit im Cyberraum : Die von Suissedigital entwickelten Cybersecurity-Tests wurden mehr als 5'150-mal (Test für Einsteiger), 2'830-mal (Test für Fortgeschrittene) und 390-mal (Test für KMU) absolviert. Diese Tests sensibilisieren die Öffentlichkeit und KMU für die Gefahren des Cyberraums und senken das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Alle drei Tests sind kostenlos auf Deutsch und Französisch unter www.suissedigital.ch verfügbar.

: Die von Suissedigital entwickelten Cybersecurity-Tests wurden mehr als 5'150-mal (Test für Einsteiger), 2'830-mal (Test für Fortgeschrittene) und 390-mal (Test für KMU) absolviert. Diese Tests sensibilisieren die Öffentlichkeit und KMU für die Gefahren des Cyberraums und senken das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Alle drei Tests sind kostenlos auf Deutsch und Französisch unter www.suissedigital.ch verfügbar. Hohe Investitionen in die Kommunikationsinfrastruktur der Schweiz : Die Mitglieder von Suissedigital sind so erfolgreich, dass sie jährlich rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau ihrer Fest- und Mobilfunknetze investieren können. Damit sind sie nicht nur wichtige Auftraggeber, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Vernetzung der Schweiz.

: Die Mitglieder von Suissedigital sind so erfolgreich, dass sie jährlich rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau ihrer Fest- und Mobilfunknetze investieren können. Damit sind sie nicht nur wichtige Auftraggeber, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Vernetzung der Schweiz. Stabilität im Mobilfunk und beim Breitbandinternet, Marktführerschaft im TV: Im vergangenen Geschäftsjahr gewannen die Suissedigital-Mitglieder im Mobilfunk 37'760 Abonnements (+1.1 %). Beim Breitbandinternet verzeichneten sie einen leichten Rückgang (-0.9 %). In der TV-Verbreitung sind sie trotz eines Rückgangs von 3,9 % weiterhin mit grossem Abstand Marktführer (Details siehe PDF-Dokument).

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.