ESET eröffnet neues Rechenzentrum in Deutschland

Die Inbetriebnahme sei ein wesentlicher Bestandteil der Cloud-Strategie des Herstellers. Ziel sei es, eine robuste Infrastruktur für die folgenden Cloud-Services bereitzustellen: ESET PROTECT, ESET INSPECT, ESET Connect, ESET Cloud Office Security und ESET Secure Authentication. Zudem eröffnet der Sicherheitshersteller zusammen mit dem Datacenter die neue Azure-Region Deutschland West Central, wie mitgeteilt wurde.

Mit dem neuen Standort kann ESET Unternehmen in der gesamten DACH-Region noch besser betreuen. Gleichzeitig reagiert ESET damit auf die steigende Nachfrage nach lokalen Cloud-Services, die höchste Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllen: Das Rechenzentrum unterliegt mit seinem Standort in Deutschland den strengen hiesigen Datenschutzanforderungen. Informationen, die in ihm verarbeitet werden, sind somit vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt.

Hersteller reagiert auf wachsende Nachfrage nach sicheren Services

"Die Eröffnung unseres neuen Rechenzentrums in Deutschland ist ein entscheidender Meilenstein für unsere strategische Weiterentwicklung", sagt Holger Suhl, Country Manager DACH bei ESET. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden nahtlose, sichere und lokal verfügbare Cloud-Lösungen anzubieten."

Bedeutung von Rechenzentren in Deutschland für Unternehmen

Für deutsche Unternehmen ist die Lage eines Rechenzentrums in Deutschland aus mehreren Gründen von grosser Bedeutung. Erstens erleichtert es die Einhaltung strenger Datenschutzgesetze wie der DSGVO, die hohe Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten stellen. Ein Rechenzentrum in Deutschland unterliegt diesen Gesetzen, was die Compliance-Prozesse vereinfacht und das Risiko von Datenschutzverletzungen minimiert. Zweitens profitieren Unternehmen von geringeren Latenzzeiten und einer verbesserten Leistung, da die Daten nicht über weite Strecken transportiert werden müssen. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die Echtzeitdatenverarbeitung erfordern, wie zum Beispiel Finanztransaktionen oder Online-Dienste.

Drittens stärkt ein lokales Rechenzentrum das Vertrauen in die Datensicherheit. Kunden und Geschäftspartner fühlen sich sicherer, wenn ihre Daten in einem Rechenzentrum gespeichert werden, das den hohen deutschen Sicherheitsstandards entspricht. Dies kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein, da Unternehmen ihre Kunden mit der Sicherheit ihrer Daten überzeugen können. Viertens bietet ein Rechenzentrum in Deutschland rechtliche Sicherheit, da die Daten den deutschen Gesetzen unterliegen und vor ausländischen Zugriffen besser geschützt sind. Dies ist besonders relevant für sensible Daten und Branchen, die strengen regulatorischen Anforderungen unterliegen.

Weitere Standorte geplant

In naher Zukunft soll ein Rechenzentrum in der Region Australien und Neuseeland (ANZ) folgen. Mit dem neuen Serverstandort in Frankfurt festigt ESET seine Position als führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der sich an den Bedürfnissen seiner Kunden orientiert und dabei höchste Datensicherheitsstandards einhält.

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