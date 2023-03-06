Eset Security Day: So soll Sicherheit aussehen

Der Sicherheitsspezialist Eset, mit Stammsitz in Bratislava in der Slowakei, kommt mittlerweile auf eine hohe Technologie-Reichweite. Weltweit sollen rund 1,3 Milliarden Menschen seine Produkte auf irgendeine Weise benutzen. Eset selbst ist in rund 200 Ländern vertreten. Zu einigen der Partnerschaften gehören Googles App-Shop (um u. a. die guten von den bösen Apps zu trennen), die Deutsche Bahn oder auch die Security-Abteilung des Fussball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Einmal im Jahr veranstaltet Sicherheitsspezialist Eset dazu den Security Day. Die Presseveranstaltung, der 16 Journalisten beiwohnten, fand im BVB-Trainingszentrum in Dortmund-Brackel statt.

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BVBs Multi-Cloud-Strategie

Die Eröffnungsrede zum Security Day machte Stefan Horst, Head of IT, von Borussia Dortmund. «Wir stemmen eine Mammut-Aufgabe», machte der Sicherheitschef des Fussball-Bundesligisten gleich zu Beginn klar. Konkret bedeutet dies, dass er ein börsennotiertes Unternehmen mit über 40 Millionen externen und 1 Mio. internen Follower sicherheitstechnisch koordinieren muss. Horst stehen für seinen Bereich rund 30 Mitarbeiter, 100 Server, die auf insgesamt 5 Hauptstandorte verteilt sind, zur Verfügung.